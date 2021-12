The Witcher 2: la showrunner e Freya Allan parlano dell’evoluzione di Ciri nella seconda stagione

Dato che la serie fantasy di Netflix The Witcher è ispirata in parte dal successo della saga videoludica, con al centro un cacciatore di mostri di sesso maschile, si può perdonare chi pensava non varemmo visto una presenza femminile di rilievo nella serie.

Ma il franchise, dalle serie in streaming, ai videogiochi, ai romanzi di Andrzej Sapkowski su cui è tutto basato, è in realtà sorprendentemente ricco di personaggi femminili di spicco, con una loro dimensione e un interiorità che non è sempre presente nei prodotti di questo genere.

Una serie sviluppata da uno showrunner meno accorto, con un attore protagonista meno affezionato al brand (Henry Cavill è un fan sfegatato di The Witcher), avrebbe potuto mal comprendere l’ambientazione dark fantasy medievale e ammorbarla con una serie di stereotipi come damigelle in difficoltà, prostitute sfacciate o il tipo di nudità alla Game of Thrones, quella inutile e che serve solo per fare minutaggio.

“È ciò che mi ha attratto della storia in primo luogo”, ha detto la showrunner Lauren Schmidt Hissrich a Den of Geek. “Quindi non posso prendermi il merito completo della cosa, per quanto mi piacerebbe. Sapkowski ha dei meravigliosi personaggi femminili nei suoi libri. I libri, scritti a partire dagli anni 80 in Polonia, presentano donne molto più forti di quanto avrei immaginato, con la loro mentalità, la loro indipendenza e loro opinioni. Quindi è da lì che sono partita.”

La prima stagione di The Witcher è divisa in tre linee temporali separate incentrate su tre personaggi diversi, con al centro il cacciatore di mostri Geralt di Rivia (Henry Cavill), la potente maga Yennefer di Vengerberg (Anya Chalotra), e la giovane leoncina di Cintra, Cirilla (Freya Allan).

Però, la maggior parte del viaggio di Ciri nella stagione 1 riguarda poco più che scappare per salvarsi, e il pubblico non è stato in grado di conoscerla così a fondo come hanno fatto con altri personaggi, e questo è qualcosa che lo show sembra determinato a cambiare nella sua seconda stagione.

Secondo la showrunner Hiissrich, l’arco narrativo di Ciri nella seconda stagione di The Witcher è una sorta di correzione di rotta per il suo personaggio, che le permetterà di essere al centro della scena nella sua stessa storia.

“Ho parlato molto apertamente di questo [prima], ma penso che abbiamo fatto un po’ di disservizio a Ciri nella prima stagione”, dice Hissrich. “Non intenzionalmente. Ma all’improvviso quando guardi gli episodi nel loro complesso ti sembra che lei stia solo scappando. Quindi adesso dovrà fermarsi e combattere.”

Sia per Hissrich che per Allan, parte del fascino dell’arco narrativo di Ciri è il modo in cui sovverte le aspettative su ciò che un personaggio come lei – una principessa con poca esperienza di vita fuori dalle mura del castello – dovrebbe essere e fare in un mondo fantastico come questo.

“A volte, quando le donne vengono presentate nei fantasy, sono un tipo idilliaco di donna, quelle che fanno tutto bene. E penso che Ciri sia un ottimo esempio del contrario – dal momento in cui la incontri è una vittima delle circostanze”, dice Hissrich. “La sua città è stata rasa al suolo, tutta la sua famiglia muore, lei è in fuga. Giochiamo e respingiamo contro quei cliché. È una principessa, ma è anche un’adolescente. Non è un faro di purezza fin dall’inizio e, come abbiamo visto nella prima stagione, uccide molte persone. […] Ha molto da decidere su chi vuole diventare. E molto di ciò che accade all’interno di quel viaggio è inaspettato, sia per Ciri che per gli spettatori. Ci sono alcuni momenti molto forti, dove impara molto di più su se stessa. E tante cose vengono svelate.”

Una parte importante dell’arco narrativo della stagione 2 riguardante Ciri vedrà la sua crescente relazione con Geralt, ora che i due si sono finalmente trovati. I due viaggiano verso la roccaforte dei Witcher di Kaer Morhen, dove non solo impareranno lentamente a fidarsi l’uno dell’altro, ma Ciri imparerà a combattere e inizierà a capire che tipo di futuro vuole per se stessa nel processo.

“[Lei] sta iniziando a raccogliere la rabbia dentro se stessa, quella scaturita da tutto ciò che le è stato tolto nella prima stagione, e sta cercando di capire cosa fare con quella rabbia”, dice Hissrich. “Per cercare di cambiare quello che le è successo, o almeno vendicarsi. E poi, ovviamente, ci sarà anche la presa di coscienza mentre sta crescendo e cambiando, che la vendetta non le renderà niente di ciòche ha perso. Il tutto tratterà il tema dell’iniziare ad andare avanti, e per lei vorrà dire imparare a proteggere se stessa e gli altri. Penso che ciò che lei desidera di più in questa stagione è sentirsi al sicuro. Sicura di se stessa, legata all’idea che vuole essere un Witcher. Ma anche in termini di famiglia, quella sicurezza è importante [per lei]. La fiducia che si crea con Geralt è molto importante, e per quanto riguarda il suo potere vedremo un tentativo di controllarlo.”

L’allenamento di Ciri, come evidenziato dai trailer della serie, è chiaramente un pezzo importante della sua storia nella seconda stagione e Hissrich elogia in modo espansivo la “dedizione” e “l’impegno fisico” di Allan per “crescere insieme al personaggio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...