The Witcher 2: l’interprete di Lambert rivela il regalo fatto da Henry Cavill a tutto il cast

Le riprese della seconda stagione di The Witcher sono ufficialmente terminate e sembrerebbe che Henry Cavill stia continuando una tradizione che aveva iniziato nella prima stagione.

Alcuni potrebbero ricordare che dopo la fine della prima stagione, la star di Geralt ha inviato regali al cast sotto forma di un’elegante ricreazione del logo di The Witcher, e ora vediamo che ha fatto lo stesso dopo la stagione 2. Paul Bullion, che interpreta Lambert, un collega Witcher nella stagione 2, ha condiviso un closer-look del regalo, ed è piuttosto stravagante. È un regalo piuttosto interessante e una modo di fare davvero delizioso per il nostro Henry.

Potete vederlo qui sotto:

Well would you look at that. Geralt tossing a coin to Lambert.

Thanks Henry. You're a gent. It was quite the experience filming during a pandemic wasn't it?!#WitcherBrothers #WitcherNetflix #Wolves @witchernetflix pic.twitter.com/lL88zXPzDi

— Paul Bullion (@PaulBullionLive) April 15, 2021