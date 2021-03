The Witcher 2: Netflix annuncia ben sette new entry nel cast della seconda stagione

The Witcher di Netflix ha ufficialmente annunciato sette membri del cast aggiuntivi per la stagione 2.

Anche se i ruoli variano per importanza nel franchise, alcuni di loro dovrebbero essere immediatamente riconoscibili a chiunque abbia familiarità con i libri di Andrzej Sapkowski o con i videogiochi di CD Projekt Red, come Phillippa Eilhart, Dijkstra e altri.

Più in particolare, Netflix ha rivelato per la seconda stagione di The Witcher Adjoa Andoh come Nenneke, Cassie Chiara come Phillippa Eilhart, Liz Carr come Fenn, Graham McTavish come Dijkstra, Kevin Doyle come Ba’lian, Simon Callow come Codringher, ed ha confermato Chris Fulton come Rience. Molti di questi ruoli ve li avevamo precedentemente segnalati, mentre altri sono una gradita sorpresa.

Qui sotto potete vedere il tweet di conferma:

The Witcher Season 2 — meet the latest cast additions: Adjoa Andoh as Nenneke

Cassie Clare as Phillippa Eilhart

Liz Carr as Fenn

Graham McTavish as Dijkstra

Kevin Doyle as Ba’lian

Simon Callow as Codringher

Chris Fulton as Rience pic.twitter.com/jkvgTYMfVv — Netflix (@netflix) March 22, 2021

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno ”:

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

