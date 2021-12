The Witcher 2: Netflix ci porta dietro le quinte della genesi visiva del Nivellen di Kristofer Hivju

Come ho fatto presente in pagina, quado una persona guarda la seconda stagione di The Witcher ovviamente nota il grande lavoro di effetti speciali e in CGI che è stato fatto, grazie ovviamente ad un budget molto maggiore, che a sua volta permette a noi di renderci conto che, se la stagione ha reso così a livello visivo, è grazie ai fan che hanno creduto nel prodotto sin dalla prima puntata.

Una delle cose che saltano di più all’occhio, oltre ovviamente all’enorme lavoro che è stato fatto con le scenografie ambientali, è senza ombra di dubbio ciò che è stato fatto per rendere credibile il Nivellen di Kristofer Hivju, e quando ti rendi conto che è stato realizzato con trucco prostetico e solo un tantino di CGI, ti chiedi chi ha lavorato ai visual effect della puntata. Quando lo scopri capisci come mai il risultato è così fantastico.

Il risultato è da urlo, ed è folle pensare che è composto dall’80% di trucco prostetico, mentre la parte frontale è ricreata in CGI grazie al motion-capture, con cui hanno tracciato le espressioni dell’attore. Per questo grande lavoro dobbiamo ringraziare la Industrial Light & Magic, agenzia di artigiani dell’effetto speciale molti famosi per il loro lavoro con la saga di Star Wars.

Fino ad ora avevamo solo brandelli d’immagini, dietro le quinte e pochi scorci, però adesso Netflix ha rivelato un nuovo video di ben 3 minuti in cui viene illustrata la genesi visiva del personaggio di Nivellen.

Potete vederlo qui sotto:

Mentre qui sotto, in aggiunta, potete vedere la genesi di alcune delle più spettacolari creazioni per la scenografia ambientale:

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno”. Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni. La nuova stagione è arrivata il 17 dicembre 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...