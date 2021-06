The Witcher 2: Netflix Geeked mostra una serie di easter egg nel teaser trailer dedicato a Ciri

Ieri, Netflix ha rilasciato il primo closer-look alla seconda stagione di The Witcher tramite un teaser trailer, assieme alla rivelazione che il 9 luglio ci sarà un evento tutto incentrato sulla saga, sia per quanto riguarda la televisione che per quanto riguarda il mondo videoludico.

Sfortunatamente, il trailer del teaser è all’altezza del nome. È breve e mancano molti personaggi principali, incluso il protagonista Geralt di Rivia. Detto questo, ci sono molti easter egg nel breve first-look alla nuova stagione, che l’account Twitter ufficiale di Netflix Geeked ha raccolto e condiviso in un unico thread per comodità.

In particolare, il thread mostra Kaer Morhen, una vecchia fortezza dove venivano addestrati i witcher della Scuola del Lupo, incluso Geralt di Rivia. Finora non l’abbiamo visto in mostra, ma molti fan della serie sanno da The Witcher 3: Wild Hunt, che è un luogo abbastanza importante.

Di seguito, potete controllare il thread di cui sopra e tutto ciò che potreste esservi persi nel teaser:

E infine qui sotto diamo un’occhiata al teaser trailer integrale:

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno”. Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

