The Witcher 2: Netflix rivela la prima pagina della sceneggiatura della seconda stagione

La fine dei 6 giorni di Witchmas di Netflix è purtroppo arrivata, ma la produzione ha deciso di donare i fan qualcosa di fantastico, rivelando anche la loro mappa interattiva tutte le cose divertenti che hanno condiviso durante l’evento a tema The Witcher.

Con l’ultima richiesta di voto e la Legge della Sorpresa di nuovo vincitrice, la produzione ha rilasciato un nuovo contenuto che ha incluso la rivelazione di una pagina della sceneggiatura della seconda stagione, e coloro che hanno familiarità con i libri riconosceranno che questa piuttosto brutale sequenza con dei mostri anticipa anche la rivelazione del personaggio preferito dai fan, Nivellen.

Le cose iniziano in un villaggio di montagna abbandonato, dove incontriamo un commerciante di nome Colin Coppercloth, sua moglie e sua figlia, Kira e Meena. Si avvicinano a un piccolo villaggio dopo essere arrivati ​​da una foresta oscura, ma tutto è stranamente silenzioso, con le porte aperte, nessuna luce dalle finestre e quelle che non sono lasciate aperte, sono completamente chiuse. Il padre cerca di chiamare qualcuno alla locanda ma non ottiene risposta, quindi sente un urlo provenire da sua moglie, che in quel momento scompare. Meena è ricoperta di sangue, e mentre Colin torna di corsa al carro, qualcosa sfreccia e lo trascina via nell’oscurità.

L’urlo è sostituito dai suoni orribili di carne che viene strappata e delle ossa che si spezzano, e Meena salta dal carro e corre verso l’unica luce che vede, che proviene da una villa in stile prussiano su una collina che domina il villaggio. Quella villa è molto probabilmente di Nivellen e probabilmente Meena rimarrà con lui per un po’ di tempo dopo questo evento.

Vediamo anche frammenti del dialogo di Geralt tra la battaglia, quindi è probabile che il loro primo incontro avverrà subito dopo questo evento, poiché nei libri è l’omicidio di un mercante che lo porta al primo contatto con Nivellen.

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, la prima stagione di The Witcher ha seguito l’assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich è anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno ”:

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

