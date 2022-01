The Witcher 2: Paul Bullion parla di Lambert, Eskel e del lavorare con Henry Cavill

L’adattamento live-action di Netflix di The Witcher è stato caricato con la sua seconda stagione a dicembre 2021, riprendendo da dove Geralt di Rivia e compagnia avevano interrotto. Le star principali Henry Cavill, Freya Allan e Anya Chalotra hanno ripreso i propri ruoli dalla prima stagione, assieme ad un nuovo gruppo di personaggi.

Tra questi preziosi nuovi arrivati ​​c’è Lambert, interpretato da Paul Bullion; il personaggio si presenta come un compagno Witcher, ed è anche un amico d’infanzia del Geralt di Cavill. Mentre i due sono fatti della stessa stoffa, Lambert e Geralt hanno visioni molto diverse su dove si inseriscono i Witcher nel continente.

Paul Bullion ha parlato del suo debutto nel franchise con The Direct, condividendo di avere molti momenti di cui va orgolgioso nella sua “corsa inaugurale”, ma di sentire che per lui “è finita”, forse.

“Nel momento in cui abbiamo concluso la stagione, con la pandemia che ci ha complicato la vita, abbiamo tirato un sospiro di sollievo visto tutto è stato messo in atto per assicurarci di poter finire la serie. Arrivare alla fine a quelle parole: ‘E’ finita!’, è stato bellissimo. Far parte di tutto questo e realizzare questa serie è stato speciale.”

Gran parte di quel sollievo è attribuito al caotico programma di produzione di The Witcher, che si è protratto per più di un anno. La produzione della seconda stagione è iniziata nel febbraio 2020 e potuto filmare solo due settimane di contenuti prima che la pandemia mettesse tutto a tacere. The Witcher non è stato in grado di riprendere la produzione fino ad agosto 2020, e successivamente ha subito un altro paio di ritardi legati al COVID fino a quando non è stato stato finalmente in grado di concludere lo scorso aprile.

Sullo schermo, Bullion interpreta Lambert, un Witcher senza fronzoli che non prende di buon occhio gli estranei. Bullion ha notato che voleva evitare di imitare le rappresentazioni passate di Lambert, motivo per cui ha tratto la sua più grande ispirazione dal “normale comportamento umano”.

“L’ho radicato nel normale comportamento umano, nel senso che se qualcuno ha subito un torto dalla vita, ha problemi di fiducia. Penso che Lambert non si fidi molto facilmente perché non penso che abbia scelto di essere un Witcher. È bravo e ama le persone intorno a lui, ma non l’ha scelto. Ha attraversato queste prove, tutte queste esperienze davvero negative. È una specie di veterano che torna dalla guerra.”

Quando ha fatto la prima audizione per la serie, Bullion era soggetto alla consueta segretezza che circonda i grandi franchise, poiché non gli è stato comunicato il ruolo per cui stava leggendo fino a quando non gli è stata offerta la parte. Per questo motivo, Bullion ha evitato il materiale originale fino a quando non gli è stato confermato il casting.

“Non ho letto i libri fino a quando non ho ottenuto la parte perché non volevo interferire con quello che stavo dando loro alle audizioni. Funzionava perché mi stavano ricordando. Ho dovuto, in qualche modo, accettare un’ipotesi plausibile su chi stavo facendo, perché tutto era nascosto. Una volta ricevuta l’offerta, ho approfondito libri e giochi per avere un’idea di ciò che già c’era là fuori. Volevo assicurarmi di interpretare Lambert non come uno stronzo per il gusto di farlo. Mi sono assicurato di radicarlo in un senso di insicurezza.”

La stagione 2 è piena di colpi di scena e non tutte le decisioni sono andate bene ai fan. Uno dei momenti più polarizzanti di The Witcher è arrivato nel secondo episodio della nuova stagione, quando l’Eskel di Basil Eidenbenz è stato ucciso non molto tempo dopo essere stato presentato. Essendo uno dei personaggi secondari più popolari dei giochi, nonché parte integrante della formazione di Ciri nei libri, gli spettatori sono rimasti scioccati dalla rapida uscita di Eskel dalla serie live-action.

Bullion si è aperto sulla controversa decisione di uccidere uno dei suoi pochi compagni Witcher. Mentre si aspettava il contraccolpo, Bullion ha sottolineato il suo apprezzamento per gli scrittori di The Witcher che sono disposti a “mantenere il pubblico sulle spine”.

“Sapevo al 100% che ci sarebbero stati fan che non ne sarebbero stati contenti. È uno dei preferiti dai fan. Puoi vederlo nelle fan art e nella fan fiction che coinvolgono i Witchers: Eskel, Lambert e Coen. Penso che qualsiasi Witcher avessi portato via sarebbe stato uno shock. Personalmente, come narratore, penso che se hai intenzione di fare un adattamento televisivo, sia bello permettere al pubblico di stupirsi. Anche se sei un esperto di The Witcher, penso che sia fantastico lanciare una palla curva. L’ho scoperto quando ho letto le sceneggiature all’inizio, e stavo pensando, lo riporteranno magicamente in vita in qualche modo? Penso che negli adattamenti televisivi sia necessario far sapere al pubblico che nessuno può indovinare. Penso che anche le persone che sono fan di Eskel, siano state colpite da quello sconvolgimento, sono rimaste sorprese e la loro reazione è definita dal fatto che è bello guardare qualcosa e dire: ‘Non l’avevo previsto’. Guardando qualcosa mi piace quando non è prevedibile. Penso che sia stata una decisione coraggiosa e sostengo al 100% gli scrittori in questo.”

Nei suoi progetti passati, Bullion ha condiviso lo schermo con grandi nomi di Hollywood e The Witcher non era diverso. Bullion ha elogiato la dedizione del protagonista Henry Cavill alla serie, notando la sua passione nell’aiutare i co-protagonisti.

“È un tale gentiluomo. È molto appassionato dello spettacolo ed è molto generoso come attore. Era sempre lì per consigli. Era sempre lì per discutere i dettagli. Non gli sarebbe piaciuto presentarsi e filmare senza essersi preparato prima. Ha fatto di tutto per creare cameratismo, e si è visto sullo schermo. È fantastico avere intorno persone del genere, perché ti contagiano. Lui ti guida. Penso che sia fantastico avere qualcuno come Henry che è così appassionato dello show a guidarlo.”

Anche con la stagione 2 ora nello specchietto retrovisore, Bullion ha sottolineato che vuole stare con The Witcher più a lungo possibile.

