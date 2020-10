The Witcher 2: sembrerebbe esser trapelata la sinossi della seconda stagione

Henry Cavill ci ha donato la nostra prima occhiata all’armatura di Geralt per la seconda stagione, ma non è stata l’unica rivelazione che Netflix aveva in serbo per noi. Il gigante dello streaming ha anche rivelato la sinossi della stagione 2, che riprenderà dopo il finale della prima stagione e la battaglia di Sodden.

Geralt crede che Yennefer sia morta nell’epica battaglia e poi porta Ciri a Kaer Morhen, dove è stato cresciuto da ragazzo da Vesemir e dagli altri Witcher della Scuola del Lupo. Ora, sappiamo tutti che Yennefer non è morta e non vediamo l’ora di vedere la reazione di Geralt quando se ne renderà conto.

La sinossi accenna anche all’addestramento di Ciri, e in particolare ai suoi poteri, che sono descritti come possibilmente più pericolosi di qualsiasi cosa mai vista. Potete leggere la sinossi completa della stagione 2 qui di seguito:

“Convinto che Yennefer abbia perso la vita nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, lui deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il potere misterioso che risiede dentro di lei.”

Non vediamo l’ora di vedere Kaer Morhen, com’è stata realizzata, e naturalmente Ciri iniziare il suo addestramento da Witcher. Si spera che potremo dare nuovi sguardi alla stagione 2 da ora in poi, magari grazie a qualche foto dietro le quinte.

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019.

