The Witcher 2: speculazioni indicano Chris Fulton scelto per il ruolo di Rience

Con la produzione che si prepara per le ultime settimane di lavoro sul set della seconda stagione di The Witcher, i pochi membri del cast non ancora rivelati per la serie Netflix hanno lentamente iniziato a emergere.

La scorsa settimana è stato rivelato il tanto atteso casting per la maga Philippa Eilhart, ovvero l’attrice Cassie Clare, e oggi potremmo aver identificato uno dei cattivi più spregevoli della saga, Rience.

Grazie a Redanian Intelligence, abbiamo recentemente appreso che Chris Fulton si è unito al cast della seconda stagione di The Witcher, e ora ci sono buone ragioni per credere che sia lui l’attore dietro Rience. Fulton è noto per il ruolo di Charlie Lamont Smith nella prima stagione di Clique, così come per il ruolo di Euan Bruce nel film Outlaw King. È anche apparso in Succession della HBO e Bridgerton di Netflix.

L’anno scorso, un casting-call trapelato descriveva Rience (con il nome in codice “Richard”) come segue: “Ruolo ricorrente, età 30-35 anni, appare in tre episodi. In forma e pieno di rabbia. Imprigionato dalla regina e rilasciato dopo la sua morte, si ritrova in seguito incaricato di cercare il prezioso gioiello. Intelligente, astuto e sadico. Non si fermerà davanti a nulla per ottenere ciò che vuole”.

Fulton era sul set lo scorso mese, mentre le riprese si stavano svolgendo negli Arborfield Studios. In questo lasso di tempo sono stati girati i flashback di Cintra, con personaggi defunti nella prima stagione. Da quello che è stato raccolto, Fulton potrebbe essere stato coinvolto in questi flashback e, se il suo ruolo fosse effettivamente Rience, ciò sosterrebbe la teoria secondo cui la regina menzionata nella descrizione del casting-call potrebbe essere la regina Calanthe interpretata da Jodhi May.

