The Witcher 2: un casting call rivelerebbe le new entry e gli attori che pare abbiano ottenuto i ruoli

La produzione della seconda stagione di The Witcher di Netflix è iniziata, e sta riempiendo il cast di alcuni volti nuovi per la tanto attesa nuova stagione.

Leggi anche: The Witcher è ancora la serie più popolare per Netflix dopo ben due mesi

Abbiamo avuto accenni a quei casting grazie ai social media, ma per gentile concessione di Redanian Intelligence abbiamo una serie di casting call che rivelerebbero alcuni personaggio piuttosto noti dei libri e dei videogiochi.

La più grande rivelazione nella lista è Nivellen, che è il personaggio principale in una storia preferita dai fan di The Last Wish. Nivellen è un uomo che è stato maledetto e bloccato nella sua forma bestiale, ed è uno dei personaggi più affascinanti che Geralt incontra. Questo probabilmente significa anche che la seconda stagione vedrà l’introduzione della Bruxa, una forma più potente di vampiro che Geralt finisce per affrontare la fine della storia. Nivellen sarà interpretato da Kristofer Hivju.

L’altra grande aggiunta è Dijkstra, che non ha ancora un attore allegato, ma secondo la lista del cast apparirà in tre episodi. I fan dei giochi conoscono bene Dijkstra, che inizia come Capo dell’intelligence del re e interagisce quindi non solo con Geralt ma anche con Ranuncolo e Yennefer.

Potete leggere l’elenco completo dei casting call di seguito, che include anche alcune rivelazioni arrivate da Redanian Intelligence riguardo a chi parrebbe aver ottenuto questi ruoli.

Frankie (Francesca) – Ruolo principale – Età 20-30

La donna più bella del mondo. Alta, intelligente, potente e protettiva nei confronti di suo figlio. Nigel (Nivellen) – Guest – Età 25-35 – Primo episodio.

Maledetto da giovane quando era un aristocratico. Affascinante, divertente e pieno di rimorso. Kristofer Hivju è ora confermato per interpretare Nivellen. Cornelius (Coen) – Ruolo principale – Età 20-30

Un guerriero. Mortale con la spada. Incaricato di addestrare un giovane apprendista. Persona semplice e divertente. Come abbiamo rivelato in un precedente rapporto di RI, Coën sarà interpretato da Yasen Atour. Leonardo (Lambert) – Ruolo principale – Età 30-40

Un guerriero alto e dalla lingua tagliente. Propenso a cedere a piaceri come cibo, sesso e alcol ma degno di fiducia. Lambert sarà interpretato da Paul Bullion e dobbiamo dire che la descrizione corrisponde al 100% Vesemir – Ruolo principale – 60 – 69

Nessuna descrizione specifica, ma pare stiano cercando un attore famoso. Non c’era nessun nome assegnato a Vesemir, ma un rumor vorrebbe la produzione essere intenzionata ad assumere Mark Hamill. Gary – Ruolo ricorrente – Età 20-25 – Quattro episodi

Grande corporatura, alto. Giovane e gioviale. Il fratello minore di Frankie (Francesca) che dipende dalla sua leadership. David (Dijkstra) – Ruolo ricorrente – Età 40-50 – 3 episodi

Un uomo piuttosto alto, capo dell’intelligence e braccio destro del re. Molto intelligente e furbo. Sappiamo che Graham McTavish ha fatto il provino per il ruolo, ma probabilmente non ha ottenuto la parte. Vanessa-Marie – Ruolo ricorrente – Età 70-100 – Da tre a quattro episodi

Una donna dai capelli bianchi molto anziana. Un demone, che vaga per la terra contrattando e depredando i desideri più profondi e oscuri della gente. Richard (Rience) – Ruolo ricorrente – Età 30-35 – Tre episodi

In forma e pieno di rabbia. Incarcerato dalla regina, in seguito si ritrova responsabile della ricerca di un prezioso gioiello. Intelligente, astuto e sadico. Non si fermerà davanti a nulla per ottenere ciò che vuole. Laura (Lydia) – Ruolo ricorrente – Età 20-25 – Due episodi

Capelli scuri, occhi a mandorla. Porta le cicatrici di un esperimento andato storto. Segretario e Assistente del Maestro. Compie un atto orribile. Violet – Ruolo ricorrente – Età 12-14 – Due o tre episodi

Una ragazza dai capelli corvini. Sadica e intelligente. Violet sarà interpretata da Carmel Laniado, come rivelato da Deadline. Victoria (Vereena) – Ruolo ospite – Età 18-27

Esperienza fisica richiesta. Bella, fragile e vulnerabile all’esterno. Quando minacciata, è in grado esercitare immane violenza. C’è qualcosa di animalesco in lei. Isolde (Ithlinne) – Ruolo ospite – Età 70 – 100 – Un episodio

Alta, affascinante. Rugosa ma fresca. È una guaritrice e un oracolo con un dono per le divinazioni e le profezie. Incute sicurezza e paura allo stesso tempo. Nudità richiesta. Anna – Ruolo ospite – Età 25-30 – Un episodio

Una fervente meretrice, si unisce a un gruppo di soldati che non ha paura di dominare.

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019.

Mi piace: Mi piace Caricamento...