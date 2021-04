The Witcher 2: un nuovo video dietro le quinte conferma la data d’uscita per il 2021

Netflix ha rilasciato un nuovo video dietro le quinte per celebrare la fine delle riprese della seconda stagione di The Witcher e ha annunciato che questa debutterà nel 2021. Questo nuovo video arriva poche ore dopo una nuova immagine di Henry Cavill sul set che ha confermato pubblicamente la fine delle riprese.

Il filmato dietro le quinte inizia con una ripresa di Cavill che ringrazia la squadra per tutto il loro duro lavoro. La showrunner Lauren Schmidt Hissrich dice anche che la seconda stagione è stata girata lungo 158 giorni, a volte con un massimo di tre unità di regia diverse che si occupavano simultaneamente di scene. Lo spettacolo è stato girato in 15 luoghi diversi, con un totale di 89 membri del cast e più di 1200 membri della crew. Sono numeri davvero impressionanti, soprattutto se si considerano gli ostacoli nella produzione.

Il video sottolinea l’impegno travolgente per lo stare attenti durante le riprese, con la troupe che utilizza costantemente attrezzature protettive e lo stesso Cavill che distribuiva protezioni ogni giorno. Questo tipo di filmati rende più evidenti le difficoltà di mantenere un set aperto durante la pandemia.

Il nuovo video anticipa anche la storia della seconda stagione, che segue Geralt di Rivia (Cavill), Ciri (Freya Allan), Yennefer (Anya Chalotra) e Jaskier (Joey Batey) dopo che li abbiamo lasciati alla battaglia di Sodden a la fine della stagione 1. Hissrich anticipa anche che questa stagione andrà oltre “Blood of Elves”, il primo libro della serie The Witcher che è stato parzialmente adattato nella prima stagione. Ciò significa che probabilmente vedremo anche alcuni contenuti tratti da “Time of Contempt”, il secondo libro della saga.

La stagione 2 di The Witcher arriverà nel 2021, anche se Netflix deve ancora annunciare quando nel corso dell’anno possiamo aspettarci di vedere la nuova stagione.

Potete vedere il video qui sotto:

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno”.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

