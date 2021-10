The Witcher 2: un rapporto lascia intendere sia stata introdotta una scena controversa fra Geralt e Triss

Una scena controversa, che coinvolge il protagonista Geralt di Rivia e Triss Merigold, in The Witcher pare esser trapelata.

Uno dei maggiori punti interrogativi della seconda stagione è quale sarà il ruolo di Triss, e se sarà un interesse amoroso di Geralt. Nei libri su cui si basa lo spettacolo, Triss è un personaggio abbastanza secondario e mentre lei e Geralt hanno un qualche tipo di relazione, non è molto seria o importante.

Nell’adattamento videoludico che ha reso popolare la serie, questo è diverso. Triss è uno degli interessi amorosi di Geralt nel primo gioco, il suo principale interesse amoroso nel secondo gioco e uno dei due principali interessi amorosi nel terzo e ultimo gioco. In effetti, nell’adattamento videoludico è un personaggio più importante di Yennefer e più coinvolto nelle avventure di Geralt dall’inizio alla fine.

La prima stagione dello show di Netflix ha suggerito che Triss non sarà così importante come lo è nell’adattamento videoludico. E questo potrebbe essere ancora il caso nella seconda stagione, ma un nuovo rapporto potrebbe suggerire il contrario.

Il rapporto arriva dalla Redanian Intelligence, che afferma che Triss e Geralt avranno una scena di sesso nella seconda stagione che accadrà a Kaer Morhen, con Geralt ancora ignaro del destino di Yennefer, credendo che sia morta dopo essere scomparsa a Sodden. Sfortunatamente, il rapporto finisce qui. E, naturalmente, tutto ciò deve essere preso con le pinze.

Sebbene la fonte in questione si sia dimostrata affidabile in passato più di una volta, ciò non cambia il fatto che qui si tratta di informazioni di tipo non ufficiale. Se il rapporto si rivelerà veritiero però, farà frusciare alcune piume, in particolare tra i fan che preferiscono i libri rispetto all’adattamento videoludico.

Come forse saprete, lo spettacolo di Netflix ha preso molto poco dall’adattamento videoludico della serie e si è piuttosto appoggiato esclusivamente ai libri. Tuttavia, nella prima stagione viene mostrato che si è preso delle libertà creative che si separeranno dall’opera originale, quindi tutto può essere.

