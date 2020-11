The Witcher 2: un report lascia intendere abbiano assunto Rebecca Hanssen per il ruolo di Meve

The Witcher è nel bel mezzo del completamento della sua seconda stagione, che abbiamo intravisto attraverso una varietà di foto e video dal set.

Leggi anche: foto dal set mostrano Geralt in sella ad un nuovo cavallo

Le ultime notizie che circondano lo spettacolo sono venute fuori però grazie a un nuovo casting. Secondo Redanian Intelligence, Rebecca Hanssen è stata scelta per il ruolo di Meve, la regina di Lyria e Rivia nei libri. I suoi progetti più recenti sono stati Enola Holmes e Baldur’s Gate III, e sebbene non siamo sicuri di quale ruolo ricoprirà nella storia della seconda stagione, sappiamo che apparirà negli episodi diretti da Sarah O’Gorman e Ed. Bazalgette.

Il duo sta ha diretto (o sta dirigendo) gli episodi da 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quindi potrebbe apparire un po’ durante la seconda stagione, anche se non sappiamo se apparirà in ogni episodio che dirigono.

Nei libri e nei giochi (in particolare Thronebreaker: The Witcher Tales), Queen Meve è una forza della natura, arguta e non ha paura di niene, portando ad alcune scene incredibili che speriamo si facciano strada (o almeno un versione simile) nello show. In precedenza è emerso un nastro d’audizione per lo spettacolo, e il dialogo era molto simile a quello che abbiamo visto nei libri, quindi i fan dovrebbero essere abbastanza felici.

Il casting è un po’ più giovane del previsto, poiché nei libri Meve è più vecchia e ad un certo punto ha due figli adulti, quindi sarà interessante vedere come si avvicineranno al personaggio. Indipendentemente dall’età, Hanssen probabilmente darà grande prova, come tutti nel cast, e non vediamo l’ora di vedere il personaggio fare il suo debutto nello show.

Leggi anche: la showrunner risponde ad un thread a proposito della disabilità di Geralt

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, la prima stagione di The Witcher ha seguito l’assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich è anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno ”:

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...