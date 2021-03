The Witcher 2: un set dai Arborfield Studios anticiperebbe l’introduzione di Oxenfurt

La produzione della seconda stagione di The Witcher continua a fare progressi, con i membri del cast che stanno già completando le loro parti di riprese.

Ora diamo uno sguardo a quella che sembra essere una delle tre grandi location presenti nella stagione 2, Oxenfurt. Nuove foto dal set portate alla nostra attenzione da Redanian Intelligence rivelano un’impressionante nuova città in costruzione presso gli Arborfield Studios, e la scala di questo set è piuttosto grande. Sebbene nulla nel set confermi direttamente che sia Oxenfurt, l’aspetto potrebbe facilmente ricordare la città come è stata ritratta nei libri e nei videogiochi, ma cosa più importante, la sua presenza completerebbe l’arco narrativo a cui è già stato fatto riferimento durante la produzione.

Sappiamo già che alcuni dettagli suggeriscono effettivamente sia la vivace città proveniente dall’opera originale. La stagione 2 adatterà “Blood of Elves” e diversi luoghi presenti in quel libro sono già stati introdotti. Luoghi come Kaer Morhen (i resti della scuola del lupo) e il Tempio di Melitele sono due dei tre luoghi chiave nel libro, e sappiamo già che ci sono nella seconda stagione. È logico quindi che anche il terzo luogo, Oxenfurt, possa far parte del mix, soprattutto a causa di chi Geralt incontra lì e della battaglia che si svolge tra le sue mura.

SPOILER DA QUI IN POI PER CHI NON HA LETTO I LIBRI.

Geralt ad Oxenfurt incontra Sigismund Dijkstra, un personaggio popolare nei giochi e nei libri che è il capo dei servizi segreti redaniani. Oxenfurt è anche il luogo di una battaglia tra Geralt, Rience (parte del cast della seconda stagione) e i fratelli Michelet, che vengono assunti per sconfiggere Geralt. Questa si svolge per le strade di Oxenfurt e, sebbene lo spettacolo attualmente non coinvolga Philippa Eilhart, questa lotta è semplicemente troppo bella per non comparire.

Trovate le immagini qui sotto:

New pictures of The Witcher’s massive new town set suggest Geralt is headed to Oxenfurthttps://t.co/2mgI3BLfog — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) March 12, 2021

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, la prima stagione di The Witcher ha seguito l’assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich è anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno ”:

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

