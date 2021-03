The Witcher 2: una foto dal set lascia intendere l’introduzione nella serie della Caccia Selvaggia

La stagione 2 di The Witcher sta iniziando a lasciar intendere qualcosa, con la produzione che continua secondo il programma dopo una serie di battute d’arresto, e durante tutto il processo abbiamo potuto dare un’occhiata ad alcuni suggerimenti su cosa potrebbe esserci in serbo.

Poche di quelle rivelazioni saranno grandi quanto quest’ultima se finirà per essere vera, poiché nuove foto dal set dell’attuale location delle riprese dello spettacolo di Saunton Beach nel Devon, nel Regno Unito, suggeriscono che i cattivi di The Witcher 3 faranno il loro debutto televisivo. Sarebbe la Caccia Selvaggia e, come potete vedere nelle foto di Redanian Intelligence, sembra che faranno sentire la loro presenza nello spettacolo.

Redanian Intelligence ha confermato con le loro fonti che questa mostrata in foto è effettivamente la Caccia Selvaggia, e le foto mostrano la loro armatura completamente nera, le armi eccentriche e le corazze sui cavalli scheletrici. La troupe che filma queste sequenze è più piccola, quindi molto probabilmente la Caccia Selvaggia (o come finirà per essere chiamata) non avrà un ruolo enorme nella stagione 2.

Qui sotto potete vedere la foto:

The Witcher season 2 is filming at Saunton Sands in North Devon, according to locals pic.twitter.com/2V7ck3iGtl — r/NetflixWitcher (@netflixwitcher) March 26, 2021

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno ”:

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

