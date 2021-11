The Witcher 2: una serie di nuove immagini in attesa della seconda stagione!

Monete a portata di mano per tutti: mancano solo poche settimane prima che Netflix rilasci la seconda stagione di The Witcher, che sarà sicuramente piena di caccia ai mostri, macchinazioni magiche ed espressioni colorite fatte di “fuck” e grugniti del nostro Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia.

La prima stagione del sontuoso adattamento tratto dalla serie di libri di Andrzej Sapkowski, che ha anche ispirato il popolarissimo franchise di videogiochi, è stata elettrizzante ed entusiasmante, con alcune sequenze davvero degne di nota dal punto di vista registico. Una serie TV fantasy senza esclusione di colpi, con un tono fantastico e dark che l’ha resa in poco più celebre di altri cugini fantasy di altri network, come Game Of Thrones.

Con praticamente solo un mese che ci divide dalla seconda stagione della serie di successo di Netflix, grazie a Netflix possiamo mostrarvi una serie di nuove immagini ufficiali, che ci portano dentro i set della seconda stagione, mostrandoci alcuni personaggi e diversi dettagli.

Potete vederle qui sotto:

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno”. Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni. La nuova stagione arriverà il 17 dicembre 2021.

