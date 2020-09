The Witcher 2: video d’audizione rivelano l’arrivo dei personaggi noti come Jacob Fenn e Codringher

The Witcher ha proposto aggiornamenti per la produzione della seconda stagione, e l’ultimo pare riveli che questa accoglierà altri personaggi oltre a quelli già annunciati tra cui Vesemir, Nivellen, Lambert, Lydia, Dijkstra e altri.

Grazie ad alcuni nuovi video d’audizione comparsi su Vimeo ora abbiamo un’idea di altri due personaggi preferiti dai fan dei libri che faranno il loro debutto nello show, e quei personaggi saranno Jacob Fenn e Codringher.

Fenn è stato confermato per la stagione 2 grazie ad alcuni video d’audizioni, e quei video hanno anche rivelato che sarà raggiunto dal suo partner Codringher. Fenn e Codringher gestiscono un’agenzia investigativa nei libri, in particolare in Time of Contempt, dove aiutano Geralt a restringere la cerchia dei suoi nemici.

Nei libri Fenn è legato a una sedia a rotelle, e sembra che Netflix stia cercando di scegliere un attore con disabilità per il ruolo. Per quanto riguarda i video d’audizione, potete trovare la trascrizione della scena (che sarà diversa da quella dello spettacolo) di seguito.

Per l’audizione, i nomi Codringher e Fenn vengono sostituiti con nomi in codice (come è consuetudine per la serie). In questo caso, il nome “Cobb” sembra essere usato al posto di Codringher, “Cartagine” sta chiaramente per Cintra, e “Ethan” sembra essere un nome in codice per Emhyr var Emreis, l’imperatore di Nilfgaard. Tenete presente che le linee di dialogo per i non sono prese dalle vere sceneggiature, ma scritte appositamente per le audizioni, quindi è probabile che non vedrete questa scena nello spettacolo. Tuttavia, alcuni dettagli menzionati potrebbero aiutarci a indovinare il ruolo di Fenn nella seconda stagione.

Non vi traduciamo per intero la sequenza, che potete trovare alla fonte, ma vi comunichiamo che nella scena Cobb e Fenn parlano di Ethan che pare voglia la principessa dotata di un potere. Cobb commenta quindi il sarcasmo dell’amico e parla in Hen Linge (la lingua degli Elfi), dicendo: “E quando gli uomini si dimostrano ostili, portando morte e distruzione, moltiplicando e infestando le loro terre, gli indigeni costruiscono un’arma per distruggerli. E’ un’interpretazione sbagliata. Non hanno costruito un’arma, hanno costruito un guerriero”.

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019.

