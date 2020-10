The Witcher 2: Yennefer e Ciri in una scena assieme dal set della seconda stagione

I fan sono ansiosi di ottenere nuovi dettagli e informazioni sulla stagione 2 di The Witcher, e ora possiamo farlo dando un nuovo sguardo al nuovo look nella seconda stagione di Yennefer e il nostro primo sguardo a una scena tra Yennefer e Ciri.

Leggi anche: sembrerebbe esser trapelata la sinossi della seconda stagione

Per gentile concessione di nuove foto dal set di Terry Blackburn (tramite The Daily Mail), vediamo l’attrice di Yennefer, Anya Chalotra, seduta sul set con un nuovo vestito nero e un cappotto con accenti dorati che sembra sostituire l’abito grigio in corda che indossava verso la fine della stagione 1. Diamo anche un’occhiata a una sequenza in cui le due stanno cavalcando insieme, anche se questo momento sembrava essere tra le riprese.

L’ultima e forse la più interessante foto, che ha mostrato quella che sembra essere una scena successiva della serie, mostrando Yenn che tocca il viso di Ciri e la guida in qualche modo.

Questo sembra essere più avanti nella stagione poiché all’inizio sappiamo che Yennefer viene catturata e Geralt e Ciri pensano che potrebbe essere morta dopo la battaglia di Sodden. Ciri sta anche sfoggiando il suo nuovo look che si presume arriverà dopo che si sarà recata da Kaer Morhen con Geralt.

Le foto sono state scattate a High and Low Force Waterfall a Couty Durham, e non vediamo l’ora di saperne di più su questa particolare sequenza e sulle interazioni tra Ciri e Yennefer nella seconda stagione.

We also have this picture of Anya and Frey body doubles on set 🤔. pic.twitter.com/ndQVw9yX6g — best of anya chalotra (@bestofanyac) October 21, 2020

Leggi anche: la serie sembrerebbe esser già stata rinnovata per una terza stagione

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, la prima stagione di The Witcher ha seguito l’assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich è anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno”:

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019.

