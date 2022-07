The Witcher 3: appaiono online foto leak dal set marocchino della serie Netflix

È passata una settimana da quando è stato riferito che la troupe di The Witcher si sarebbe recata nella città di Erfoud, in Marocco, per continuare le riprese della terza stagione.

Da allora, hanno lavorato instancabilmente per girare una delle trame più iconiche incentrate su Ciri nei romanzi di Andrzej Sapkowski, sulle dune del deserto del Sahara.

Le riprese si concluderanno in Marocco nei prossimi giorni e una nuova voce proveniente da KFTV suggerisce che la troupe si recherà in Costa Rica e alle Maldive per delle riprese senza il cast.

La speculazione sulle scene girate in Marocco lascia intendere che sia stata girata una sequenza iconica di Time of Contempt in cui Ciri si ritrova persa nel deserto di Korath. Questa speculazione è stata supportata dalla presenza di Freya Allan sul set come Ciri, e da quello che abbiamo visto e sentito grazie a Redanian Intelligence nell’ultima settimana di riprese.

Freya Allan è stata l’unico membro principale del cast sul posto. Le riprese si sono svolte nelle temperature estreme del deserto, di fronte ad un’occasionale tempesta di sabbia, nell’ultima settimana. Gran parte delle riprese si sono svolte sulle dune, ma sembra che la troupe abbia girato anche in una pianura arida.

A parte Freya e gli stuntman, la cosa più interessante è la presenza di due cavalli bianchi, il che significa solo una cosa secondo alcune speculazioni: stanno arrivando gli unicorni. Sappiamo di due cavalli bianchi coinvolti nella foto che potete vedere nell’articolo di RI.

