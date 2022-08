The Witcher 3: Chris Fulton verrà sostituito da Sam Woolf nel ruolo di Rience

Una delle nuove aggiunte più impressionanti al cast della seconda stagione di The Witcher è stata il Rience di Chris Fulton, che ha portato fuoco e sangue a coloro che ha affrontato, inclusi il Geralt di Henry Cavill, la Yennefer di Anya Chalotra e la Ciri di Freya Allan, che dovrà affrontare. Ma sembra che l’apparizione di Fulton nei panni di Rience sia stata limitata solo alla stagione 2.

Grazie a Redanian Intelligence, abbiamo appreso che Chris Fulton non interpreterà più Rience in The Witcher. Il personaggio sarà invece interpretato da Sam Woolf.

I crediti di Woolf includono ruoli episodici in Strike, Theodosia, Assassin’s Creed Valhalla e il giovane principe Edoardo del Wessex nelle imminenti quinta e sesta stagione di The Crown di Netflix. In effetti, il nuovo Rience è stato sotto i nostri occhi per tutto il tempo da quando è stato fotografato in Galles mentre girava una scena di combattimento infuocato con Geralt, Yennefer e Ciri, ma non ci si era accorti del cambio di attore.

Le immagini erano piccole e troppo lontane per vedere bene che non era Chris Fulton. Inoltre, vedevamo principalmente il lato bruciato del suo viso, che è coperto da uno strato di trucco pesante. Anche ora, sapendo che si tratta di Sam Woolf, è difficile notare la differenza, ad essere completamente onesti. Forse perché Woolf e Fulton hanno una struttura facciale molto simile.

Questa è sicuramente una notizia sorprendente. Quanto al motivo per cui si è verificata la modifica, è difficile da dire, ma potrebbe trattarsi di un conflitto di programmazione. In ogni caso, non vediamo l’ora di vedere in azione il nuovo Rience.

