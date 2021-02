The Witcher 3: ecco il demake per la prima Playstation in un video!

The Witcher 3, terzo capitolo della saga videoludica sullo strigo creato dalla penna di Andrzej Sapkowski e sviluppato da CD Projekt RED, è entrato di diritto nella storia dei videogiochi come uno dei migliori action-GDR mai creati. Molti fan si sono avvicinati per la prima volta alla saga proprio grazie a questo titolo e alcuni di essi non hanno solo giocato al videogioco, ma hanno creato anche delle opere derivative, ovviamente tutte fan-made.

Tra queste troviamo anche il “demake” per la prima Playstation, l’utente Anders Lundbjork, ha pubblicato sul suo canale Youtube una sua versione della celebre scena nella vasca da bagno dove Geralt di Rivia si rilassa con un meritato bagno caldo ma anche in questa versione, purtroppo per lo strigo, non c’è pace e non può godersi del meritato riposo dopo le numerose avventure da lui passate tra mostri, intrighi politici e romanticismo.

The Witcher 3 è disponibile per PS4, Xbox One e PC. Di seguito la sinossi del gioco: Il gioco inizia con Geralt, accompagnato dall’anziano maestro witcher Vesemir, alla ricerca della sua vecchia amante Yennefer. … Il witcher raggiunge la vicina Novigrad, città neutrale tra il Velen e la Redania, l’unico regno rimasto in guerra contro Nilfgaard; dove i maghi sono perseguitati.

