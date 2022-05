The Witcher 3: Henry Cavill accenna alle riprese degli ultimi giorni e di 2 settimane di scene d’azione

Il secondo mese di riprese della terza stagione di The Witcher è quasi finito, con Henry Cavill, Freya Allan e Anya Chalotra che hanno lavorato instancabilmente sui set costruiti per la nuova stagione presso i Longcross Studios.

Uno di questi set era una vecchia rovina elfica di cui abbiamo parlato di recente. Come accennato, queste potrebbero benissimo essere le rovine di Shaerrawedd, che erano presenti in Blood of Elves e che erano attese nella seconda stagione dai fan dei libri, ma purtroppo mai mostrate.

Grazie a Redanian Intelligence, sempre aggiornato e affidabile per quanto riguarda la serie, sono arrivate informazioni circa il fatto che una buona quantità di tempo è stata spesa per le riprese in quelle rovine, e che queste hanno coinvolto comparse e/o stuntmen vestiti con un’armatura. Ora, Henry Cavill ha rivelato tramite il suo Instagram di aver trascorso le ultime due settimane a farsi sbattere contro “nove sfumature dell’inferno” con scene di combattimento.

Mettendo insieme quindi le info circa le riprese in quel set, e il dettaglio di Cavill che pare abbia partecipato ad un’intensa sequela di riprese di sequenze d’azione, possiamo presumere che ci siano ben 2 settimane di girato di scene.

Qui sotto potete vedere il post di Cavill:

La sinossi della terza stagione recita: “Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt nasconde la principessa Cirilla di Cintra, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Affidata all’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere al centro di un campo di battaglia fatto di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Dovranno reagire, decidere se gettarsi nel pericolo o rischiare di perdersi per sempre“.

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recitava: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno”.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

