The Witcher 3: Henry Cavill è tornato sul set della serie dopo esser guarito dal Covid

La terza stagione di The Witcher di Netflix è nel suo ultimo periodo di riprese con solo un mese dalla fine della produzione.

Non è stato privo di problemi poiché Henry Cavill è risultato positivo al test per il COVID e ha dovuto saltare due settimane di riprese. Ma ora è tornato e grazie a Redanian Intelligence abbiamo altre curiosità da condividere.

Come riportato in precedenza, dopo una breve pausa, le riprese della nuova stagione sono continuate senza Henry Cavill, per via della malattia. Fondamentalmente le riprese sono andate avanti filmando quelle scene in cui Geralt di Rivia non era presente. Una di queste scene è il colpo di stato di Thanedd, dove ci sono innumerevoli personaggi e molte scene in cui Geralt non si vede.

Dopo essere stato in quarantena per circa due settimane, Henry Cavill è tornato sul set per continuare le riprese della terza stagione di The Witcher. A causa del ritardo nelle scene di Henry, anche la fine delle riprese è stata posticipata. Come accennato l’ultima volta, le riprese dovrebbero concludersi nella prima metà di settembre.

La sinossi della terza stagione recita: “Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt nasconde la principessa Cirilla di Cintra, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Affidata all’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere al centro di un campo di battaglia fatto di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Dovranno reagire, decidere se gettarsi nel pericolo o rischiare di perdersi per sempre“.

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recitava: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno”.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

