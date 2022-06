The Witcher 3: Joseph Trapanese pare tornerà a comporre la musica per la terza stagione

Sono passati due mesi e mezzo di riprese. La troupe e il cast di The Witcher di Netflix si stanno lentamente preparando per le riprese in Galles, e finora le scene sono state girate dentro e fuori lo studio.

Di recente, Joey Batey è stato avvistato per la prima volta sul set in questa stagione ed è in parte Jaskier, o meglio la sua musica, di cui parlerà questo articolo perché è stata presa la decisione finale su chi sarà il compositore per la prossima stagione.

Diversi compositori hanno già lavorato ai progetti The Witcher di Netflix. Sonya Belousova e Giona Ostinelli nella stagione 1 di The Witcher, Joseph Trapanese invece ha lavorato alla stagione 2, Brian D’Oliveira era il compositore di Nightmare of the Wolf e Bear McCreary sarà quello di The Witcher: Blood Origin.

Fino ad ora non si sapeva chi avrebbe creato la musica per la terza stagione di The Witcher, ma ora lo sappiamo.

L’anno scorso Redanian Intelligence ha rivelato che Trapanese sarebbe diventato il nuovo compositore della serie, quindi oggi possiamo anche confermare che gli è stato affidata ancora una volta la creazione della musica per la prossima stagione. Al momento, è difficile ovviamente conoscere i dettagli sulla musica della prossima stagione, ma una cosa sembra certa, siamo pronti per le esibizioni vocali di Jaskier.

Non ci aspettiamo di ricevere anticipazioni molto presto, ovviamente, visto che la terza stagione di The Witcher è in produzione attualmente, e lo sarà fino a settembre 2022, con una data d’uscita impostata probabilmente per il 2023. Il prequel live-action The Witcher: Blood Origin è in post-produzione dopo due settimane di riprese e al momento è previsto per il rilascio a Natale 2022.

La scorsa stagione ci ha regalato tre canzoni di Jaskier, tra cui “Burn Butcher Burn”, per la quale Netflix ha persino realizzato un video con i testi:

La sinossi della terza stagione recita: “Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt nasconde la principessa Cirilla di Cintra, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Affidata all’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere al centro di un campo di battaglia fatto di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Dovranno reagire, decidere se gettarsi nel pericolo o rischiare di perdersi per sempre“.

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recitava: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno”.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...