The Witcher 3: la showrunner afferma che il processo creativo è da poco iniziato

La terza stagione di The Witcher non verrà girata a breve, secondo la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, ma questo è vero in parte quindi andiamo a sviscerare la cosa.

Parlando in esclusiva con TechRadar alla conferenza stampa della seconda stagione di The Witcher, Hissrich ha rivelato che il terzo capitolo dello show fantasy di Netflix è ancora nella fase iniziale di sviluppo.

Hissrich ha ammesso che il team di sceneggiatori aveva appena completato il lavoro sulle sceneggiature e che il “processo creativo stava appena iniziando”, per aumentare di conseguenza. Tuttavia, ha stuzzicato i fan su cosa aspettarsi quando arriverà la terza stagione di The Witcher, anche se Hissrich ha rifiutato di fissare una data per l’inizio delle riprese.

“In realtà, questa è la nostra ultima settimana [il 3 dicembre] nella stanza degli scrittori”, ha detto Hissrich. “Abbiamo quasi finito con la fase di sceneggiatura, ed è incredibile. Sono davvero entusiasta di come la stagione sta prendendo forma perché è basata sul mio libro preferito della saga, che è Il Tempo della Guerra. Sento che le stagioni 1 e 2 hanno gettato le basi per tutto ciò che sta per accadere. Ma il processo creativo ora è davvero solo all’inizio. Abbiamo le sceneggiature e ora porteremo i registi, gli attori di nuovo dentro al set, e inizieremo davvero ad approfondire, riflettere e assicurarci che sia la stagione perfetta.”

Tutto questo però è venuto fuori il 3 dicembre, prima che la serie uscisse e registrasse ascolti record sulla piattaforma di streaming Netflix. Dopo il rilascio Netflix ha caricato sul proprio canale Youtube The Witcher: Unlocked, dove parte del cast e la showrunner hanno parlato della seconda stagione, ed è stata fatta menzione del formato di sette stagioni inizialmente progettato, e come questo ha subito una modifica.

Collider ha avuto la possibilità di chattare con Hissrich e parlare della rivisitazione di quel piano originale di sette stagioni, dove ha detto di adorare il fatto “che le sette stagioni siano diventate la cosa a cui puntiamo”, ma aggiungendo che a lei piacerebbe fare anche 20 stagioni, nonostate speri che nessuno se le aspetti.

Oltre ad essere disponibile quindi ad adattare quel piano settennale al crescente materiale originale, Hissrich ha anche sottolineato l’importanza di non chiudersi nel formato “adattamento di un libro” per stagione. Ad esempio, la stagione 2 è un adattamento libero de Il Sangue degli Elfi, ma presenta anche Un Bricolo di Verità proveniente da Il Guardiano degli Innocenti, e un’adattamento della prima parte del secondo romanzo, Il Tempo della Guerra. Inoltre c’è una grande storia tratta da Il Sangue degli Elfi che la Hissrich intende incorporare nella stagione 3.

“Penso anche di non avere fretta di narrare queste storie, sapete? Facciamo circa un libro a stagione, ma ci assicuriamo anche che le storie di quel libro siano le migliori in quella stagione del nostro programma televisivo. Quindi a volte spostiamo un po’ quei dei pezzi degli scacchi. C’è una grande storia di Blood of Elves che adatteremo nella terza stagione, per esempio. Oppure c’era una storia breve che non potevamo inserire nella prima stagione, quindi l’abbiamo inserita nella seconda stagione. Cerchiamo di essere abbastanza flessibili con questo.”

