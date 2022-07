The Witcher 3: le riprese sembra si siano interrotte per un test positivo di Henry Cavill

La terza stagione di The Witcher di Netflix è in produzione da un po’, ma secondo quanto riferito ha interrotto le riprese questa settimana.

Leggi anche: Joseph Trapanese pare tornerà a comporre la musica per la terza stagione

Per quanto riguarda il motivo per cui la nuova stagione si è interrotta, si sostiene che Henry Cavill, che interpreta Geralt di Rivia nella serie, sia risultato positivo al COVID-19. Questa non è la prima volta che The Witcher ha problemi di produzione a causa del COVID-19, ma sarebbe la prima volta che Cavill è risultato positivo.

Secondo un rapporto di Redanian Intelligence, Netflix avrebbe dovuto lavorare su una sequenza importante della terza stagione di The Witcher questa settimana, ma alla fine quelle riprese non hanno avuto luogo. Poi hanno iniziato a circolare voci secondo cui Cavill era risultato positivo al COVID-19, e per questo avevano interrotto le riprese, e secondo quanto riferito il rapporto è accurato.

Per ora, ne Netflix né Cavill hanno commentato l’interruzione o il risultato positivo del test.

La sinossi della terza stagione recita: “Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt nasconde la principessa Cirilla di Cintra, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Affidata all’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere al centro di un campo di battaglia fatto di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Dovranno reagire, decidere se gettarsi nel pericolo o rischiare di perdersi per sempre“.

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recitava: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno”.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

