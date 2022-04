The Witcher 3: Netflix annuncia il casting di quattro nuovi attori per la terza stagione

Con un nuovo post, dopo quello che annunciava l’inizio della produzione della terza stagione di The Witcher, la serie Netflix ha annunciato l’ingresso di nuovi attori nel cast.

Leggi anche: un rumor rivelerebbe i casting call per nuovi personaggi della terza stagione

“Benvenuti nel Continente!“, ci dice il post pubblicato sulla pagina Facebook della serie Netflix. “Siamo entusiasti di presentarvi il nostro nuovo cast di reali, guerrieri e fuorilegge che debutteranno nella stagione 3″.

Le descrizioni poste dopo l’annuncio descrivono quali attori sono entrati a far parte del cast della terza stagione, ed in che ruolo compariranno. Potete leggerli di seguito:

Gallatin – Robbie Amell : Combattente nato, Gallatin guida un esercito di guerriglieri Scoia’tael che combatte per conto di Nilfgaard. Senza paura di dire la sua verità, la lealtà di Gallatin verso il suo popolo lo porta in rotta di collisione con Francesca al potere.

: Combattente nato, Gallatin guida un esercito di guerriglieri Scoia’tael che combatte per conto di Nilfgaard. Senza paura di dire la sua verità, la lealtà di Gallatin verso il suo popolo lo porta in rotta di collisione con Francesca al potere. Milva – Meng’er Zhang : Umana adottata dalle driadi della foresta di Brokilon, Milva è una cacciatrice feroce e talentuosa. Grandi abilità di tiro con l’arco unite a una fredda attitudine alla sopravvivenza la rendono una formidabile avversaria nel continente – coloro che la attraversano, lo fanno a loro rischio e pericolo.

: Umana adottata dalle driadi della foresta di Brokilon, Milva è una cacciatrice feroce e talentuosa. Grandi abilità di tiro con l’arco unite a una fredda attitudine alla sopravvivenza la rendono una formidabile avversaria nel continente – coloro che la attraversano, lo fanno a loro rischio e pericolo. Principe Radovid – Hugh Skinner : Un playboy reale e fratello minore di re Vizimir, Radovid si ritrova improvvisamente ad essere l’un uomo all’interno dell’Intelligence redanianiana. Con il suo bell’aspetto e il suo fascino, Radovid stupisce per quanto possa essere incisivo negli affari politici, ma sono tutti giochi per lui, finché qualcuno non si fa male.

: Un playboy reale e fratello minore di re Vizimir, Radovid si ritrova improvvisamente ad essere l’un uomo all’interno dell’Intelligence redanianiana. Con il suo bell’aspetto e il suo fascino, Radovid stupisce per quanto possa essere incisivo negli affari politici, ma sono tutti giochi per lui, finché qualcuno non si fa male. Mistle – Christelle Elwin: Mistle è un membro dei The Rats, una banda di adolescenti disadattati che rubano ai ricchi e danno a se stessi – e a volte ai poveri. Lei è dura per la strada, sospettosa di tutti e in cerca vendetta, fino a un incontro casuale che cambierà tutto.

Qui sotto potete vedere il post:

La sinossi della terza stagione recita: “Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt nasconde la principessa Cirilla di Cintra, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Affidata all’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere al centro di un campo di battaglia fatto di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Dovranno reagire, decidere se gettarsi nel pericolo o rischiare di perdersi per sempre“.

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recitava: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno”.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...