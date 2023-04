The Witcher 3: Netflix rilascia il primo poster annunciando l’arrivo di anticipazioni per domani

Poco fa Netflix ha condiviso la prima locandina ufficiale della 3° stagione di The Witcher, dove si possono vedere chi sono gli eroi assoluti di questa attesissima trasposizione televisiva della serie di romanzi di Andrzej Sapkowski: ci riferiamo chiaramente a Geralt di Rivia, Ciri e infine Yennefer.

Inoltre, visto che questa interessante notizia è negli archivi, segnaliamo che secondo un nuovo report di Redanian Intelligence, Ralph Blunden sarà uno dei nemici della terza stagione e sarà interpretato da Sunny Patel.

Patel è abbastanza familiare al mondo dei giochi, avendo lavorato su Vox Machina e e Warhammer 40.000: Inquisitor. Tuttavia, il suo personaggio, appare nel secondo romanzo della saga di Witcher, The Time of Contempt, ed è un assassino assetato di sangue che sta cercando Ciri e Yennefer.

Nel momento in cui scriviamo, non è ancora chiaro quale ruolo avrà questo formidabile villain nella terza stagione di The Witcher, ma vista la sinossi ufficiale rilasciata nei mesi scorsi da Netflix, è probabile che questo nemico costringerà Geralt, Yennefer e Sir a fuggire.

Ricordiamo infine che non c’è ancora una data di uscita per la terza stagione della serie televisiva di The Witcher, ma sappiamo già che questa sarà l’ultima volta che Henry Cavill interpreterà Geralt, che sarà sostituito da Liam Hemsworth nella quarta stagione.

