The Witcher 3: speculazioni lasciano intendere che la produzione della terza stagione inizierà presto

Secondo quanto riferito, la data di inizio delle riprese della terza stagione di The Witcher di Netflix è stata rivelata.

Basato sulle storie di Andrzej Sapkowski e spinto dalla travolgente popolarità dei videogiochi di CD Projekt RED, The Witcher è stato presentato in anteprima a dicembre 2019. La stagione 2 era in lavorazione da prima della prima stagione e, dopo aver affrontato numerosi ritardi, è stata finalmente rilasciata su Netflix il 17 dicembre 2021.

Dove la stagione 1 semplificava molte delle storie nei libri “The Last Wish” e “Sword of Destiny” per introdurre Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) e Ciri (Freya Allan ), la seconda stagione di The Witcher si ispira liberamente a “Blood of Elves”.

La stagione 2 di The Witcher vede Geralt e Ciri recarsi a Kaer Morhen e incontrare i Witcher guidati dal mentore di Geralt, Vesemir (Kim Bodnia). Durante la stagione, è stato rivelato che Ciri ha sangue ancestrale, cosa che la collega a una profezia elfica che predice la fine del mondo. Al di fuori di ciò, la stagione 2 di The Witcher apporta molte modifiche al suo materiale originale, tra cui (ma non solo) la morte di Eskel, la trama di Yennefer, la rivelazione sulla Fiamma Bianca, la Voleth Meir e l’introduzione della Caccia Selvaggia.

Sebbene la stagione 2 sia diventata disponibile solo il mese scorso, il numero di spettatori è stato elevato e, secondo quanto riferito, Netflix sta già pianificando di iniziare la produzione della terza stagione.

Secondo Redanian Intelligence, la pre-produzione della terza stagione di The Witcher inizierà questo mese e le riprese inizieranno a marzo. Prima della premiere della stagione 2, è stato rivelato che le sceneggiature per la stagione 3 erano già state scritte. Sebbene questo settaggio temporale sia ovviamente soggetto a modifiche, possiamo immaginare che la stagione 3 arriverà molto prima rispetto alla differenza di tempo che ha diviso la prima e la seconda.

Mi piace: Mi piace Caricamento...