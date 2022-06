The Witcher 3: Stuart Thompson interpreterà il personaggio di Fabio Sachs

La terza stagione di The Witcher è attualmente al suo terzo mese di produzione con Henry Cavill, Freya Allan e Anya Chalotra che lavorano instancabilmente ai nuovi episodi.

Conosciamo già diverse persone, che si uniranno a loro nella nuova stagione, e oggi, grazie a Redanian Intelligence, ne sveleremo alcune altre.

Un casting in particolare allude a un piccolo arco narrativo de Il Tempo della Guerra che è molto atteso dai fan. La novità più interessante di oggi è che Fabio Sachs, che sarà interpretato da Stuart Thompson, sarà presente nella terza stagione.

Fabio è un ragazzino, che lavora presso la banca Gors Velen, a cui è stato dato l’incarico dal suo capo, Molnar Giancardi, di portare Ciri in un giro della città, mentre lui e Yennefer discutevano di affari. Alla fine della loro piccola avventura, avviene come sappiamo quello che viene definiti dai fan l’incidente della viverna, che non vediamo l’ora di vedere dal vivo perché potremmo finalmente vedere le abilità di combattimento con la spada di Ciri in azione per davvero, e non solo contro i manichini inanimati di Kaer Morhen.

L’intera vicenda è stata così amata che CD Projekt Red ne ha persino tratto ispirazione diretta, e l’ha “adattata” per una piccola ricerca secondaria in The Witcher 3: Wild Hunt.

Il Fabio Sachs di Stuart Thompson apparirà in un episodio diretto da Gandja Monteiro, che significa il numero 3 o il 4. Questo è il momento in cui dovremmo aspettarci che l’arco narrativo di Gors Velen prenda vita nella nuova stagione di The Witcher.

Infine, i nuovi casting vedono l’ingresso di due nuovi attori. Il primo è Lucas Aurelio, che interpreterà un personaggio di nome Antony. È possibile che “Antony” sia solo un nome in codice. Aurelio è apparso in progetti come The Power, Heroes and Villains e The Admirer. Infine ci sono George Wigzell (Bridgerton) e Abe Jarman (The Inside Man), che sono stati entrambi scelti per ruoli ancora sconosciuti. Tuttavia, è molto probabile che Wigzell interpreterà un elfo.

La sinossi della terza stagione recita: “Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt nasconde la principessa Cirilla di Cintra, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Affidata all’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere al centro di un campo di battaglia fatto di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Dovranno reagire, decidere se gettarsi nel pericolo o rischiare di perdersi per sempre“.

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recitava: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno”.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

