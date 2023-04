The Witcher 3: una nuova notizia lascia intendere la stagione sarà rilasciata in due parti

Le prime due stagioni di The Witcher insieme a Blood Origin sono state tutte pubblicate in modo tradizionale Netflix: tutti gli episodi tutti in una volta. Lo streamer, tuttavia, ha sperimentato versioni separate negli ultimi due anni e ha colpito nel segno con Stranger Things. Ora seguirà anche The Witcher.

Grazie a Redanian Intelligence, possiamo rivelare che per la prima volta nella storia di The Witcher, la Parte I della Stagione 3 uscirà il 29 giugno 2023, mentre la Parte II seguirà un mese dopo, il 27 luglio 2023.

Non si sa ancora se la stagione di 8 episodi sarà divisa equamente o meno, ma c’è una buona possibilità.

Nel dicembre del 2022, la showrunner Lauren Hissrich ha discusso della possibilità di dividere la nuova stagione in due:

“Non ne abbiamo ancora discusso [di dividere la stagione], ma a questo punto, con quello che vediamo accadere in tutti i tipi di piattaforme di streaming, non lo escluderei. […] Quindi, a Dio piacendo, forse rilasceremo tutto insieme, o meno. Chissà, vedremo cosa succede.”

La stagione 3 di The Witcher è in post-produzione con l’uscita fissata di giugno e luglio. Lo spin-off di The Rats è attualmente in fase di pre-produzione.

