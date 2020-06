The Witcher: alcuni concept art mostrano design alternativi e inediti

Dei nuovi concept art dell’adattamento di Netflix di The Witcher serie sono emersi online, rivelando primi design e progetti alternativi per Nani, Driadi, e molto altro ancora.

Leggi anche: un video promozionale mostra un bestiario delle creature viste nella serie

Mentre la prima stagione dello spettacolo Netflix non presentava tutti i mostri, le creature e i popoli della saga letteraria, ne ha presentati comunque molti. Alcuni dei design su cui lo spettacolo si è bastato sono spettacolari, altri un po’ meno. Ma questo è alla portata di tutti quando si tratta di costumi di un opera di fantasia. Molto raramente tutto va bene.

I nuovi concept art rivelati sono stati realizzati dai Pixoloid Studios, che negli anni hanno realizzato concept art per molte serie TV, film e videogiochi.

Potete dare un’occhiata ai concept art cliccando qui. Come potete vedere, dai concetto al prodotto finito, alcuni design sono cambiati un po’, e questo è un peccato, perché ci sono alcuni fantastici design.

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019.

Mi piace: Mi piace Caricamento...