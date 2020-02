The Witcher: Andrzej Sapkowski affronta le critiche all’etnie di alcuni personaggi

The Witcher di Andrzej Sapkowski ha fatto il salto con successo nell’azione in live-action grazie alla nuova serie di Netflix, ma mentre è stato incredibilmente popolare, ci sono alcuni che hanno messo in discussione alcune cose sullo show.

Uno dei problemi che è emerso tra alcuni è come lo spettacolo abbia cambiato etnia ad alcuni personaggi rispetto ai libri, in particolare per quanto riguarda i nilfgaardiani e i settentrionali, e Sapkowski ha affrontato il problema frontalmente.

In una nuova intervista con Wyborcza, a Sapkowski è stato detto: “molti spettatori hanno un problema evidente con, ad esempio, i nilfgaardiani neri e i settentrionali. Perché pensi che così pochi spettatori prestino attenzione agli zerrikaniani neri (che erano biondi nel libro), ma così tanti non riescono a superare un elfo nero?” (traduzione tramite Reddit).

“Per quanto mi ricordo, il colore della pelle non è discusso in dettaglio nei miei libri, quindi gli adattatori possono mostrare liberamente il loro mestiere, tutto è possibile e tutto è permesso. Hanno reso i miei zerrikaniani biondi dai capelli scuri nel fumetto, perché l’artista aveva la sua libertà artistica. In Troy: Fall of a City di Netflix, Achille è interpretato da un attore nero. Achille era, come sappiamo, il figlio del re Peleo di Tessaglia e Thetis. La serie sembra mettere in discussione questo come sappiamo suggerire un’interferenza nubiana. E questo è qualcosa che sarebbe potuto accadere dopo tutto.”

Sapkowski ha affermato che The Witcher non è una storia slava o medievale, ma ci sono sempre quelli che cercano di adattare i personaggi a quelle origini e la sorprende ancora l’autore.

“Sono molto sorpreso”, ha detto Sapkowski. “Il Witcher Geralt ha un bel nome slavo, ci sono alcune vibrazioni slave nei nomi di persone e luoghi. Ci sono i leshen e le kikimora – ma hai anche la sirenetta di Andersen e la bestia di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Penso che sia necessario ripetere questo: The Witcher è in fantasy classico, c’è tanto spirito slavo in esso quanto c’è veleno sulla punta di un fiammifero, per citare le parole di Wokulski a Starski.”

A quanto pare, sembra che l’etnia non sia mai stata un grosso problema nei suoi romanzi originali, quindi non dovrebbe essere un grosso problema ora con la serie, e fintanto che i personaggi restano fedeli a ciò che sono, le persone non dovrebbero preoccuparsi.

Fonte

