The Witcher: annunciato l’inizio dello sviluppo di un nuovo gioco della saga

Con una dichiarazione a sorpresa rilasciata dai vari canali social di The Witcher della CD Projekt Red e dal sito ufficiale, il marchio ha finalmente annunciato l’arrivo del tanto atteso, nuovo capitolo della saga videoludica di The Witcher.

Si può leggere nella dichiarazione:

“Siamo lieti di annunciare che il prossimo capitolo della serie di videogiochi di The Witcher è in sviluppo, inaugurando una nuova saga per il franchise.

Questo per noi è un momento emozionante, in quanto ci sposteremo dal REDengine a Unreal Engine 5, dando inizio ad una partnership strategica, della durata di diversi anni, con Epic Games. Questa collaborazione coprirà non solo la licenza, ma anche gli sviluppi tecnici legati ad Unreal Engine 5 ed eventuali versioni future, ove rilevante.

Lavoreremo in stretta collaborazione con gli sviluppatori di Epic Games con lo scopo principale di adattare il motore grafico alle nostre esigenze per l’esperienza open-world.

Al momento non abbiamo ulteriori dettagli da condividere riguardanti il gioco come, ad esempio, i tempi di sviluppo o la data di uscita.

REDengine, la tecnologia dietro Cyberpunk 2077 continuerà ad essere utilizzata nello sviluppo della futura espansione di Cyberpunk 2077.”

Qui sotto potete vedere uno dei post con cui è stato fatto l’annuncio:

The Witcher (in polacco Wiedźmin) è un videogioco action RPG, sviluppato dal team polacco CD Projekt RED e distribuito da CD Projekt in Polonia e da Atari nel resto del mondo. La versione europea ha debuttato il 26 ottobre 2007, mentre negli Stati Uniti d’America qualche giorno più tardi, il 30 ottobre 2007. Il 17 febbraio 2008 ha raggiunto le 600.000 copie vendute in tutto il mondo, salite a 1 milione il primo di novembre.

Il gioco è ambientato nell’universo fantasy creato dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski per il suo ciclo con protagonista lo strigo Geralt di Rivia (in polacco “saga o wiedźminie”). Il motore grafico usato dagli sviluppatori è l’Aurora Engine di BioWare (già apparso nel primo episodio di Neverwinter Nights), pesantemente modificato per supportare effetti grafici di ultima generazione.

La versione per PC del gioco ha venduto 1.000.000 di copie in 12 mesi, il che ha indotto gli sviluppatori a considerare inizialmente lo sviluppo su PlayStation 3 e Xbox 360, benché successivamente il titolo sia stato cancellato.

Le vicende del ciclo sono ambientate nel mondo fantasy dei libri originali; ovvero lungo la costa occidentale di un continente immaginario del quale non viene mai esplicitato il nome. Mentre i territori meridionali sono dominati dal potente Impero di Nilfgaard, i territori settentrionali sono suddivisi in una moltitudine di regni e principati spesso in lotta tra di loro, fra i quali spicca il Regno di Temeria, con capitale Vizima, nel quale si concentrano le vicende del gioco. La popolazione dei regni è eterogenea, in quanto agli umani si affiancano le cosiddette razze antiche, costituite da elfi, nani e gnomi. Un tempo erano le popolazioni autoctone del continente, ma quando gli umani sbarcarono lungo le coste furono via via cacciati dalle loro terre e costretti a decidere se vivere come cittadini di seconda classe tra gli umani, confinati in ghetti e quartieri popolari, o vivere di stenti nelle zone selvagge e nelle riserve. Come detto, il gioco è ambientato in Vizima. Re Foltest, sovrano di Temeria, è al momento fuori dalla capitale, ed è alle prese con problemi assai gravi: da un lato una terribile pestilenza che sta dilagando nella città, dall’altro la criminalità organizzata, rappresentata in special modo dai Salamandra, una fitta rete di bande di fuorilegge, e infine gli Scoia’tel, guerriglieri non-umani che hanno dichiarato guerra all’Ordine della Rosa Fiammeggiante e al sovrano, e che lottano per i propri diritti in quanto esseri viventi.

