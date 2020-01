The Witcher: Anya Chalotra rivela la parte più stimolante dell’interpretare Yennefer

Mentre molte persone potrebbero inizialmente pensare a Geralt of Rivia di Henry Cavill quando pensano a The Witcher di Netflix, la versione di Yennefer portata in scena dalla bellissima e talentuosa Anya Chalotra è rapidamente diventata uno dei personaggi preferiti dai fan.

Ma come per tutti gli sforzi, ci sono alcune difficoltà che devono essere affrontate e, sebbene le prestazioni della Chalotra possano sembrare a volte senza necessità di grandi sforzi, in realtà c’è un aspetto particolarmente impegnativo che potrebbe non venire in mente immediatamente alla maggior parte della gente.

“L’aspetto più stimolante è stato che ho 20 anni e interpreto un personaggio che va dai 14 anni ai 70, voglio dire, è il periodo più grande che abbia mai vissuto nello sviluppo di ubn personaggio come attrice”, ha detto la Chalotra. “Ma lo adoro, è così eccitante da portare in scena, devo solo ripensare il mio approccio. Voglio dire, ho fatto più spettacoli di quante TV abbia in casa, quindi è stato un gioco di ritmo con cui lavoravamo. La quantità di materiale che avevamo, e stavamo girando scene consecutive – è stato un processo diverso rispetto a come avevo recitato prima.”

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019.

