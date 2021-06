The Witcher: Blood Origin, Bear McCreary comporrà la colonna sonora

Non ci sono state molte notizie negli ultimi tempi per quanto riguarda The Witcher: Blood Origin, ma dal momento che la serie con Laurence O’Fuarain è in pre-produzione, non siamo sorpresi. Oggi però grazie a Redadian Intelligence possiamo riportarvi qualche buona nuova.

Lo showrunner Declan de Barra ha annunciato ufficialmente che Bear McCreary comporrà la colonna sonora di The Witcher: Blood Origin. McCreary non ha bisogno di presentazioni in quanto è uno dei compositori più famosi e apprezzati grazie al suo contributo a produzioni come Outlander, Black Sails, God of War, Battlestar Galactica e innumerevoli altre, insieme alla sua colonna sonora vincitrice di un Emmy per Da Vinci’s Demons.

Secondariamente, pare che il coreografo dei combattimenti, Godefroy Ryckewaert, è tornato per lavorare alla seconda stagione di The Witcher.

Qui sotto il tweet che conferma la notizia:

I remember first watching Battlestar Galactica & being blown away. It had everything. AND THAT SOUNTRACK. When those taiko drums dropped I lost my mind. So I’m beyond excited the genius that is @bearmccreary is creating the soundtrack for The Witcher – Blood Origin. Fuck yeah! — Declan de Barra (@declandebarra) June 12, 2021

The Witcher: Blood Origin è una serie limitata originale Netflix che funge da prequel della serie The Witcher, adattata dai romanzi di Andrzej Sapkowski, che funge da consulente creativo nello show.

È stato annunciato il 27 luglio 2020 e sarà composto da 6 episodi. Declan de Barra sarà lo showrunner.

Per adesso esiste solo una sinossi preliminare, che recita: “1200 anni prima di Geralt di Rivia, i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si fusero in uno e nacque il primo Witcher”.

