The Witcher: Blood Origin, casting call rivelerebbero la ricerca di due nuovi personaggi

Non sappiamo molto del prossimo spin-off di The Witcher di Netflix a parte il fatto che si chiama The Witcher: Blood Origin, ma di recente abbiamo ottenuto un po’ più di informazioni su due personaggi che saranno inclusi nella serie limitata di 6 episodi attraverso due nuovi casting call.

Questi provengono da Sophie Holland Casting (tramite Faye Timby) e le parti per cui è stato richiesto un casting sono il personaggio G e il personaggio Z. Anche se non abbiamo nomi, conosciamo alcuni dettagli chiave, incluso il fatto che G è un assassino letale descritto come non qualcuno che non ha paura di carneficine, violenza e caos. Quanto a Z, è descritti in maniera particolare che tradotto letteralmente sarebbe “un condotto mistico e terreno con paralisi cerebrale”, e sembra che si uniranno a una crew di personaggi in cerca di vendetta, anche se non sappiamo per cosa.

Qui sotto le descrizioni:

Per quanto riguarda gli scrittori della serie, nove professionisti saranno responsabili della scrittura dei sei episodi di The Witcher: Blood Origin. Un mix di vecchi e nuovi talenti provenienti da un background diversificato. Dai un’occhiata qui sotto, se siete interessati al loro background e ai lavori precedenti.

Declan De Barra – La maggior parte di voi conoscerà Declan De Barra ormai per aver scritto l’episodio quattro della prima stagione di The Witcher e aver cantato per The Song of the White Wolf. In precedenza, ha scritto un episodio di Marvel’s Iron Fist e ha lavorato come co-produttore in The Originals. Parallelamente alla guida di The Witcher: Blood Origin, continua il suo lavoro su The Witcher ed è stato responsabile della scrittura del primo episodio della prossima nuova stagione.

The Witcher Blood Origin non ha ancora una data di uscita. Tuttavia, con l’imminente seconda stagione dello spettacolo madre e il film prequel animato The Witcher: Nightmare of the Wolf in lavorazione, probabilmente non uscirà fino al 2022.

