The Witcher: Blood Origin, ecco il primo teaser trailer della nuova serie di The Witcher

Con l’uscita della seconda stagione di The Witcher, Netflix ha offerto a tutti una bella sorpresa su cosa aspettarsi l’anno prossimo.

Per tutti coloro che sono rimasti dopo i titoli di coda per il finale della seconda stagione, c’è nascosto un teaser trailer di The Witcher: Blood Origin con Michelle Yeoh, Laurence O’Fuarain, Sophia Brown, Lenny Henry, Dylan Moran e altri.

The Witcher: Blood Origin avrà anche un aspetto particolare nella sua forma, ovvero vedrà Joey Batey, interprete di Ranuncolo nella serie madre, come narratore, nonché Jacob Collins-Levy come Eredin, il leader della Caccia Selvaggia.

Potete vedere il teaser trailer di The Witcher: Blood Origin proprio qui:

Inoltre, nell’ultimo giorno del “Witchmas”, l’account Twitter ufficiale di The Witcher ha stuzzicato l’aspettativa con alcune immagini da Blood Origin. Vi ricordiamo che The Witcher: Blood Origin ha completato le riprese ed è ora in post-produzione, con la data d’uscita fissata per il 2022.

The Witcher: Blood Origin è una serie limitata originale Netflix che funge da prequel della serie The Witcher, adattata dai romanzi di Andrzej Sapkowski, che funge da consulente creativo nello show.

È stato annunciato il 27 luglio 2020 e sarà composto da 6 episodi. Declan de Barra sarà lo showrunner.

Per adesso esiste solo una sinossi preliminare, che recita: “1200 anni prima di Geralt di Rivia, i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si fusero in uno e nacque il primo Witcher”.

