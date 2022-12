The Witcher: Blood Origin, ecco un nuovo trailer per l’attesa serie prequel di The Witcher

Durante un recente tumulto che ha colpito a serie, soprattutto a causa di rumor spacciati per verità, la serie The Witcher ha subito un contraccolpo ma il franchise non si è fermato, e a dimostrazione oggi è stato rilasciato un nuovo trailer di The Witcher: Blood Origin.

Ambientata in un mondo di elfi 1.200 anni prima dell’epoca di Geralt, Yennefer e Ciri, The Witcher: Blood Origin racconta la storia ormai dimenticata della creazione del primo prototipo di witcher e delle vicende che portano alla cruciale Congiunzione delle sfere, la fusione degli universi di mostri, uomini ed elfi. Questa serie prequel in quattro parti debutta su Netflix il 25 dicembre.

Potete vederlo qui sotto:

The Witcher: Blood Origin è una serie limitata originale Netflix che funge da prequel della serie The Witcher, adattata dai romanzi di Andrzej Sapkowski, che funge da consulente creativo nello show.

È stato annunciato il 27 luglio 2020 e sarebbe dovuta essere composta da 6 episodi. Declan de Barra è lo showrunner.

The Witcher. Blood Origin racconta una leggenda perduta nel tempo, esplorando la creazione del primo prototipo di witcher e gli eventi che portano alla cruciale “Congiunzione delle Sfere”, quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi in un unico mondo. Per adesso esiste solo una sinossi preliminare, che recita: “1200 anni prima di Geralt di Rivia, i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si fusero in uno e nacque il primo Witcher”.

Il cast annunciato per lo spettacolo include Sophia Brown come Éile, Michelle Yeoh come Scían, Laurence O’Fuarain come Fjall, Mirren Mack come Merwyn, Lenny Henry come Balor, Jacob Collins-Levy come Eredin, Lizzie Annis come Zacaré, Huw Novelli come Callan “Brother Death”, Francesca Mills come Meldof, Amy Murray come Fenrik, Nathaniel Curtis come Brían, Zach Wyatt come Syndril e Dylan Moran come Uthrok One-Nut.

The Witcher: Blood Origin uscirà ufficialmente il 25 dicembre 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...