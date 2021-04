The Witcher: Blood Origin, la produzione pare comincerà a luglio 2021

Dopo la recente conclusione della produzione della seconda stagione di The Witcher, le cose sono state relativamente tranquille, ma ora che la serie è in post-produzione, non sentiremo molto fino a quando Netflix non deciderà effettivamente di rilasciare alcuni teaser.

Per quanto riguarda Blood Origin, il prequel che avrà come protagonista Laurence O’Fuarain nei panni di Fjall, le cose inizieranno presto, nonostante la recente dipartita dell’attrice protagonista Jodie Turner-Smith e il ritardo di produzione che l’ha portata a farlo.

Grazie a Redanian Intelligence, abbiamo appreso che le riprese di The Witcher: Blood Origin sono attualmente pianificate tra la fine di luglio e la fine di novembre 2021 con la pre-produzione che inizierà a maggio. Tenete presente, tuttavia, che i tempi sono caotici in questo momento e le date potrebbero cambiare di nuovo inaspettatamente, come è successo più volte con la seconda stagione di The Witcher.

Cosa potrebbe significare questo per la terza stagione di The Witcher? Pare che l’intenzione era di avviare la produzione per la stagione 3 piuttosto rapidamente dopo Blood Origin, quindi potremmo guardare approssimativamente a una data di inizio dell’inverno 2021/2022 (dicembre – febbraio).

In altre notizie, l’attore e regista Jon Prophet si è unito a Blood Origin per interpretare il personaggio chiamato “The Severed” secondo il suo IMDb. Normalmente IMDb non dovrebbe essere preso come fonte, ma questo è troppo casuale perché qualcuno possa aver creato una notizia falsa.

