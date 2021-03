The Witcher: Blood Origin, Laurence O’Fuarain entra nel cast della serie nel ruolo di Fjall

The Witcher: Blood Origin è stato un po’ sotto i radar ultimamente, ma ora l’attesa serie spinoff ha aggiunto un nuovo attore al cast proveniente da Vikings e Game of Thrones, Laurence O’Fuarain.

O’Fuarain interpreterà il ruolo di Fjall, nato in un clan di guerrieri che ha giurato di proteggere un re. Fjall porta una profonda cicatrice con se dalla morte di una persona cara che è caduta in battaglia nel tentativo di salvargli la vita, ea causa di quella cicatrice cerca disperatamente la redenzione. Quel viaggio lo vedrà combattere al fianco del più improbabile degli alleati mentre si vendica in tutto il continente, uno che sta vivendo il suo stesso trauma ed è anche un po’ a pezzi.

O’Fuarain si unisce a Jodie Turner-Smith, che interpreterà Eile, e il suo personaggio condivide alcune somiglianze con Fjall, poiché entrambi erano responsabili della difesa dei reali.

La sua descrizione dice che “ha lasciato il suo clan e la posizione di guardiana della regina per seguire il suo cuore di musicista nomade. Una resa dei conti sul continente la costringe a tornare alla via della lama nella sua ricerca di vendetta e redenzione”.

Blood Origin sarà una serie di sei episodi ambientata prima degli eventi della serie principale, e molto prima che il Geralt di Henry Cavill iniziasse la caccia ai mostri. Stiamo ancora aspettando ulteriori dettagli sulla trama, ma sappiamo che è ambientato 1200 anni prima delle avventure di Geralt.

Declan de Barra sarà lo showrunner della serie spinoff e il produttore, mentre la showrunner di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, parteciperà ma solo in veste di produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski figura anche lui fra le figure che lavorano alla serie come consulente creativo.

