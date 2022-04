The Witcher: Blood Origin, nuovi rumor parlano della finestra di lancio e di un cambio nel numero di episodi

L’imminente mini-serie prequel live-action in sei parti The Witcher: Blood Origin non ha ancora una data di uscita, ma a partire dal teaser post-crediti della seconda stagione di The Witcher alla fine dell’anno scorso, fino alle speculazioni più recenti, la serie dovrebbe vedere il rilascio a un certo punto quest’anno.

Leggi anche: la showrunner ha spiegato come la seconda stagione ha dato forma a Blood Origin

Secondo una nuova voce, The Witcher: Blood Origin si sta preparando per uscire ad ottobre di quest’anno.

Questo rumor proviene da Redanian Intelligence, che ha una solida esperienza nella copertura di informazioni sul franchise di The Witcher di Netflix, ma la voce è esplicitamente etichettata come qualcosa che non possono verificare in modo esplicito, quindi da prendere con le pinze. La voce sembrerebbe essere venuta fuori da una fonte interna che avrebbe detto al sito che ottobre 2022 è la finestra attuale, ma come per qualsiasi cosa non verificata come questa, dovrebbe essere presa con le pinze.

In più, un’altra informazione sarebbe trapelata da questa fonte, di cui non sappiamo se poterci fidare o meno, e questa lascierebeb intendere Netflix abbai ridotto il numero di episodi, da 6 a solo 4 a causa di alcune modifiche importanti. Basandosi solo sull’immaginazione, non è semplice provare a capire perché ciò potrebbe essere stato deciso e come esattamente dovrebbero realizzare 4 episodi su 6, tagliando enormi pezzi di materiale.

The Witcher: Blood Origin è una serie limitata originale Netflix che funge da prequel della serie The Witcher, adattata dai romanzi di Andrzej Sapkowski, che funge da consulente creativo nello show.

È stato annunciato il 27 luglio 2020 e sarà composto da 6 episodi. Declan de Barra sarà lo showrunner.

The Witcher. Blood Origin racconta una leggenda perduta nel tempo, esplorando la creazione del primo prototipo di witcher e gli eventi che portano alla cruciale “Congiunzione delle Sfere”, quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi in un unico mondo. Per adesso esiste solo una sinossi preliminare, che recita: “1200 anni prima di Geralt di Rivia, i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si fusero in uno e nacque il primo Witcher”.

Il cast annunciato per lo spettacolo include Sophia Brown come Éile, Michelle Yeoh come Scían, Laurence O’Fuarain come Fjall, Mirren Mack come Merwyn, Lenny Henry come Balor, Jacob Collins-Levy come Eredin, Lizzie Annis come Zacaré, Huw Novelli come Callan “Brother Death”, Francesca Mills come Meldof, Amy Murray come Fenrik, Nathaniel Curtis come Brían, Zach Wyatt come Syndril e Dylan Moran come Uthrok One-Nut.

