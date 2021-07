The Witcher: Blood Origin, Sophia Brown entra nel cast della serie prequel

Netflix ha annunciato un altro nuovo membro del cast per l’imminente prequel di The Witcher, la serie nota come The Witcher: Blood Origin.

Sophia Brown sarà ufficialmente il volto di Eile, che viene descritta dal servizio come “una musicista guerriera-giramondo d’elite che è costretta a tornare al via della lama dopo che una resa dei conti sul continente la porta su una strada tortuosa alla ricerca di vendetta e redenzione“.

Se il nome e la descrizione del personaggio suonano vagamente familiari, c’è una buona ragione per questo: è lo stesso ruolo per cui era stata scelta Jodie Turner-Smith prima che lasciasse il progetto.

Sembrerebbe che Netflix si stia preparando per il WitcherCon di domani, dato che questa settimana ha anche annunciato che Michelle Yeoh di Star Trek: Discovery è stata scelta per il ruolo di Scían, che viene descritta come “l’ultima della sua tribù nomade di elfi della spada”.

Il cast di The Witcher: Blood Origin include anche l’ex star di Vikings e Game of Thrones, Laurence O’Fuarain, che reciterà nello show come Fjall. Il personaggio è descritto da Netflix come nato in un clan di guerrieri che hanno giurati fedeltà ad un re, che porta una profonda cicatrice dentro, dopo che una persona cara è morta mentre cercava di salvarlo in battaglia”.

The cast for prequel series THE WITCHER: BLOOD ORIGIN continues to grow Sophia Brown joins as Éile, an elite warrior-turned-nomadic musician who is forced to return to the way of the blade after a grand reckoning on the Continent sends her on a quest for vengeance and redemption pic.twitter.com/mjlhqH4gIM — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 8, 2021

Ambientato 1.200 anni prima degli eventi di The Witcher, Blood Origin si svolgerà nel mondo degli elfi e racconterà una storia precedentemente sconosciuta. Questa serie in sei parti mostrerà come è nato il primo witcher. Non solo, ma Blood Origin racconterà la “congiunzione delle sfere”, un evento che cambierà la storia e che ha portato i mondi separati di mostri, uomini ed elfi a diventare uno.

