The Witcher brilla ancora in un video fan-made sule note di War Pigs dei Black Sabbath

A questo punto dovrebbe essere chiaro che noi di Cinespression.it siamo rimasti piacevolmente sorpresi da quanto la serie The Witcher sia davvero un buonissimo prodotto creato dal gigante dello streaming, Netflix, e come siamo in generale dei fan affezionati di The Witcher, fra romanzi e videogiochi.

Leggi anche: le ultime novità dalla seconda stagione di The Witcher

La serie ha i suoi problemi ovviamente, prima di tutto la resa della CGI dovuta al budget, e il montaggio che non è apparso immediatamente chiaro a tutti fin da subito – essendo un prodotto di massa che dovrebbe arrivare a tutti si può descrire questo come un difettuccio – ma è esattamente ciò che ci aspettavamo, ed il tipo di fattura rende la serie un prodotto facile da consigliare a tutti.

Dopotutto un contenuto per arrivare a tutti deve comportarsi bene a livello qualitativo, ma sopratutto, parafrasando De André, deve correre veloce di bocca in bocca come la freccia che dall’arco che scocca.

Con la fama che ha ottenuto, sopratutto grazie alla colonna sonora, era solo questione di tempo perché qualcuno prendesse le potenti immagini della serie per creare un montaggio con una musica di sottofondo, come nella più vecchia tradizione youtubica, ed è il caso di questo fantastico video che vi lasciamo qui sotto, dove le sequenze di The Witcher vengono montate ad arte sulla base di War Pigs dei Black Sabbath.

Bando alle ciance e andiamo con la visione di questo fantastico prodotto:

Mi piace: Mi piace Caricamento...