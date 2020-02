The Witcher di Netflix è ancora la serie più popolare per Netflix dopo ben due mesi

The Witcher di Netflix è stato estremamente popolare per il servizio di streaming.

Questo è solo un dato di fatto a questo punto; qualcosa che è noto e sembra influenzare tutto attorno a The Witcher in termini di vendite e popolarità, è che la gente si approccia sia ai libri che ai videogiochi grazie alla serie. Ma quanto è popolare, in realtà, e quanta capacità di resistenza tiene? Bene, secondo un nuovo rapporto, sembrerebbe che The Witcher sia ancora in cima al top delle serie più seguite, quasi due mesi dopo.

Secondo Business Insider, la società di dati Parrot Analytics afferma che The Witcher di Netflix è ancora “la serie TV più richiesta a livello globale su tutte le piattaforme negli ultimi 30 giorni (dal 14 gennaio al 12 febbraio)”. È in cima al mondo, e da allora ha surclassato i progetti Disney Plus come The Mandalorian, la serie settimanale di Star Wars uscita due mesi fa.

Per quanto riguarda il modo in cui Parrot Analytics determina esattamente dove si collocano le diverse serie l’una rispetto all’altra, Business Insider scrive che misura “espressioni della domanda”, un’unità standardizzata che “riflette il desiderio, il pubblico e il coinvolgimento di una serie ponderata dall’importanza”. Quindi, anche prendendo questi dati in modo personale, è noto che The Witcher è stato incredibilmente popolare sin dalla sua uscita.

Sembrerebbe che, con questa misura, la serie Netflix stia lentamente scemando d’interesse negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo rimane il prodotto più popolare.

