The Witcher e l’origine della canzone “Toss a Coin to Your Witcher”

Sicuramente The Witcher è stata una grande rivelazione per la piattaforma di streaming Netflix, in quanto un vero e proprio successo, qualcosa che ha rapidamente raccolto consensi, e nel tempi ha anche visto modificata l’opinione di alcuni esponenti della critica, che inizialmente avevano dato alla serie un giudizio negativo senza nemmeno averla vista tutta.

Una delle cose se, secondo noi, ha permesso il passaparola più velocemente, oltre alla soprannaturale bellezza e bravura di Anya Chalotra e Henry Cavill, è sicuramente la canzone “Toss a Coin to Your Witcher”, in italiano “Dona in Soldo al tuo Witcher”, che è diventata velocemente un tormentone nel web, riuscendo a non farsi soppiantare nemmeno dal primo meme del 2020 che vede il Papa schiaffeggiare la mano di una fedele un po’ troppo esuberante.

A proposito di questa canzone, l’account Twitter Netflix ANZ ha condiviso alcune dichiarazioni riguardo la canzone, spiegando la sua origine.

“I compositori Sonya Belousova e Giona Ostinelli hanno deliberatamente lasciato da parte libri e adattamenti dei videogiochi nel comporre l’ottima colonna sonora dello show.

La co-produttrice esecutiva Jenny Klein ha scritto le parole della canzone e anche l’episodio 2, Four Marks. Belousova e Ostinelli hanno creato mezza dozzina di versioni diverse di ‘Toss a Coin’, spaziando fra i generi da quello medievale a versioni più moderne, compresa una versione rap.

Alla fine hanno deciso di andare avanti con qualcosa di più vicino all’incredibile visione creata da Lauren Hissrich per la serie.”

Belousova and Ostinelli created half a dozen different versions of ‘Toss A Coin’, ranging in style from medieval to more modern renditions – including a rap. In the end, they decided go with something a little more in keeping with @LHissrich’s incredible vision for the series. — Netflix ANZ (@NetflixANZ) December 30, 2019

“Dopo aver deciso le parole e la direzione musicale, era il momento di portare il bardo: Joey Batey, che interpreta Ranuncolo. Batey era malato come un cane quando ha registrato le canzoni nel Regno Unito prima di girare la scena sei mesi dopo, il che ha richiesto un labiale perfetto sul set.

Per portare a casa il risultato con Toss a Coin, i compositori hanno reso le altre canzoni di Ranuncolo, beh, non buone. Prestate attenzione alle varie versioni che sentite nella serie, specialmente quella quando Ranuncolo e Geralt entrano in una taverna per una birra.”

To drive home what a banger ‘Toss A Coin’ is, the composers made Jaskier’s older songs extremely, well, not good. Keep an ear out for different versions of it throughout the series, especially when Geralt and Jaskier hit up a pub for an ale. #WitcherNetflix is streaming now. — Netflix ANZ (@NetflixANZ) December 30, 2019

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...