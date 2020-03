The Witcher: gli interpreti dei witcher iniziano a girare le loro scene per la seconda stagione

Netflix ha segnato alla grande l’anno scorso con The Witcher, e il gigante dello streaming già cercando di darci dentro di più con la seconda stagione. I nuovi episodi saranno a quanto pare un adattamento de Il Sangue degli Elfi, il secondo libro della serie di romanzi di Andrzej Sapkowski, e sembra che alcune di quelle prime scene siano già state girate.

SEGUONO SPOILER MINORI

L’ultima cosa che è accaduta in The Witcher è stata Geralt di Rivia (Henry Cavill) che si è incontra con la principessa Cirilla (Freya Allan). Se lo spettacolo seguirà i libri, e così pare, Geralt porterà Ciri a Kaer Morhen, la fortezza dei witcher, dove la addestrerà per diventare una cacciatrice cacciatore di mostri di professione come lui. Ma non lo farà da solo. Ci sono molti witcher a Kaer Morhen, e tutti hanno dato una mano a Ciri nel suo addestramento.

Sappiamo già che Netflix ne ha rivelati molti, e ora pare che il lavoro sia iniziato. Questa è un’immagine dell’account Instagram dell’attore Thue Rasmussen, interprete del witcher Eskel, un vecchio amico di Geralt.

Rasmussen ha anche pubblicato alcune foto di se stesso mentre lavorava con il genio delle protesi di Game of Thrones, Barrie Gower, che ha realizzato un calco completo dell’attore. Perché Eskel ha bisogno di un calco completo? Non lo sappiamo, ma sicuramente rende alcuni elementi visivi interessanti.

I colleghi di Rasmussen non sono altrettanto espliciti sul loro coinvolgimento nelle riprese come lui, ma anche loro hanno anticipato qualcosa. Paul Bullion, che interpreta il witcher Lambert, ha pubblicato un video che mostra le sue abilità nel combattimento con la spada.

And once again, @PaulBullionLive demonstrating his witcher skills pic.twitter.com/aUv4FuDSCP — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) February 22, 2020

Lambert è il più giovane dei witcher, ha un atteggiamento sarcastico e spesso diventa scortese, il che dovrebbe essere divertente per Bullion.

Infine ci sono Kim Bodnia, veterano di Killing Eve, che interpreta Vesemir, il più vecchio witcher di Kaer Morhen e mentore di Geralt, ma anche Poi c’è Yasen Atour, che interpreta il witcher Coën:

Molti di loro aiuteranno ad addestrare Ciri. L’unica domanda è quando vedremo loro farlo? La showrunner Lauren Hissrich non pensa che avverrà fino al 2021, ma le riprese sono iniziate abbastanza preso quest’anno. So che lo spettacolo comporta la realizzazione di molti effetti speciali e simili, ma possiamo sperare che arrivi quanto prima. Ultima ma non meno importante, Natalie Dormer, che secondo il sito Redanian Intelligence, non propriamente una fonte inaffidabile, farebbe parte del cast della serie in un ruolo non ben noto, ma unicamente perché è stata vista in una sua foto a cavallo nel Surrey, vicino a un luogo delle riprese della seconda stagione.

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...