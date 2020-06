The Witcher: Henry Cavill ha voluto fare la maggior parte degli stunt personalmente

In The Witcher, Henry Cavill ha provato a riprodurre la maggior parte delle sue acrobazie come Geralt di Rivia, l’eroe della serie fantasy di Netflix basata sui libri dell’autore Andrzej Sapkowski.

In una conversazione con Variety, Cavill ha detto a Patrick Stewart perché era importante per lui farlo.

“Per me, quando si tratta di acrobazie, mi è sempre piaciuto fare le cose fisiche”, ha detto Cavill. “Lavorare con Tom Cruise [in Mission: Impossible – Fallout] mi ha davvero aiutato – o forse, agli occhi dei produttori, ha peggiorato il mio divertimento per le acrobazie. Voglio davvero farli ora, e penso che sia un pezzo essenziale per il personaggio. Se un pubblico sta guardando Geralt sullo schermo, devono credere che sono io. Se non sono io, mi sento come se avessi tradito il personaggio in qualche modo, e quindi provo a fare quanto mi permetterà una produzione.”

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

