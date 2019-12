The Witcher: il fanta-casting di Mark Hamill per Vesemir riemerge dopo il successo della prima stagione

Con la prima stagione di The Witcher di Netflix ora disponibile per lo streaming, è tempo di iniziare a guardare avanti alla Stagione 2, già pronta per le riprese a inizio 2020.

Ci sono tonnellate di personaggi diversi nella saga da cui Netflix può attingere – e sembra che Mark Hamill potrebbe essere interessato a interpretare Vesemir, il maestro di Geralt.

Come sottolineato dal Redditor Grayjaw su r/TheWitcher, Hamill ha risposto a una discussione su Twitter nel 2018 in cui qualcuno ha suggerito che sarebbe stato perfetto per interpretare Vesemir. Mentre i commenti di Hamill hanno più di un anno, il tweet è recentemente riemerso tra i fan dopo che la prima stagione che ha ricevuto recensioni abbastanza positive.

Nel thread che potete vedere di seguito, Vesemir è descritto dalla showrunner di The Witcher, Lauren Hissrich, come paterno, saggio, vivace e vecchio – tutte parole che molti potrebbero usare per descrivere Hamill (tranne ovviamente vecchio).

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre.

