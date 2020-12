The Witcher: inedite e ufficiali foto dal set della seconda stagione

Arrivano online inedite e ufficiali foto dal set della seconda stagione di The Witcher.

Il Witchmas è ufficialmente iniziato! Parliamo di un periodo durante il quale la pagina Twitter della serie pubblicherà materiale inedito circa la seconda stagione della serie, la cui produzione continua nonostante la pandemia, in base alle preferenze dei follower.

Qualche giorno fa vi avevamo riportato le prime immagini ufficiali per Ranuncolo nella seconda stagione. Quest’oggi, invece, vi riportiamo degli inediti scatti dal set che mostrano alcuni dei vari prop utilizzati durante le riprese.

No, purtroppo nessuno scatto inedito per i protagonisti, ma è comunque interessante e magico dare uno sguardo ravvicinato a quello viene usato dai registi e il resto della crew per creare un mondo tanto magico quanto finto e per questo meraviglioso.

As a gift for choosing the Law of Surprise… you have to explain the Law of Surprise in 280 characters.

Just kidding. Here’s some sweet shots of S2 in the making. Happy First Day of #Witchmas! pic.twitter.com/Lti6GVRoO6

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) December 16, 2020